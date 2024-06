Thuram, un paradoxe tout neuf

Marcus Thuram pourrait-il connaître sur le sol allemand un été similaire à celui d’Olivier Giroud, en terres russes, en 2018 ? À savoir être un rouage essentiel du dispositif Deschamps, mais un rouage sans un pion au compteur ? Le match de l’Intériste est un paradoxe à lui seul. Il a souvent pesé, fourrant son nez dans tous les bons coups de l’attaque bleue, et ce dès la quatrième minute où il est à l’origine du décalage sur Adrien Rabiot qui trouve Antoine Griezmann, en retrait, pour allumer la mèche de loin. C’est lui, aussi, qui trouve l’espace pour Rabiot (à nouveau), qui sert Griezmann (encore), pour ce qui est de toute évidence l’occasion la plus nette des Bleus, ce vendredi soir, à la Red Bull Arena de Leipzig. Précieux, mobile, jamais avare d’une course pour ouvrir le jeu au capitaine dans son dos, c’est encore lui qui s’évade un peu avant la demi-heure de jeu dans le dos de Van Djik pour se trouver seul face à Verbruggen. Son travail de pression sur la première ligne de sortie adverse lui a permis de gratter des miettes, et avec un peu plus de réussite, il aurait pu en faire un festin, mettant régulièrement en difficulté De Vrij, à la relance.

Mais, celui qui à 26 ans débute sa première compétition internationale en tant que titulaire, n’a pas marqué. Il n’a pas non plus cadré une frappe contre les Néerlandais. Dans un contexte où les Bleus viennent d’enchainer 180 minutes sans que leur attaque ne parvienne à trouver le chemin des filets, le manque d’efficacité peut-il relancer le débat qui a agité l’après Coupe du monde sur le poste de numéro 9 ? À l’approche des rencontres à élimination directe et le spectre des huitième de finale, peut-on voir Kylian Mbappé se glisser dans les habits de l’ancien Guingampais, afin d’offrir à Deschamps l’opportunité de conserver son 4-4-2 hybride ?

Jeu combiné et point d’appui

De passage en conférence de presse en fin de soirée, Deschamps, soucieux de mettre en avant les efforts de son attaquant de pointe, a préféré retenir son apport au jeu offensif des Bleus : « Marcus a retrouvé un poste plus naturel à la pointe de l’attaque. Il avait de sacrés clients face à lui. Il a été intéressant dans son jeu en appui. Il l’a aussi été dans ses appels. Il ne fait pas tout bien, mais il est là. » C’est sans doute dans le jeu combiné qu’il a semblé montrer le plus d’aisance, dégageant à la fois une impression de mobilité, capable de bouger dans les petits espaces, tout en fixant la défense adverse par son gabarit.

Il y a eu quelques opportunités pour marquer, ça lui aurait fait du bien. Il a confiance en lui. Je le trouve à un très bon niveau. Didier Deschamps à propos de Marcus Thuram

Deschamps a également affiché sa satisfaction sur son travail défensif : « À l’image de son match contre l’Autriche, il fait beaucoup d’efforts de compensation. Il en a les capacités physiques. D’un point de vue physique, il est très bien. » Avant d’ajouter : « Il y a eu quelques opportunités pour marquer, ça lui aurait fait du bien. Il a confiance en lui. Je le trouve à un très bon niveau. » Au moment de faire les comptes au lendemain de cet affrontement, Deschamps accompagné de son pragmatisme méthodique n’oubliera pas de retenir l’absence de marque sur le tableau d’affichage, sans qu’elle l’incite à renverser la table.

Depuis sa prise de mandat en 2012, le technicien a le plus souvent utilisé un numéro neuf travailleur, à l’instar d’Olivier Giroud, golgoth prêt à mettre la tête, là où d’autres ne mettraient pas la hanche. Ce qui lui a le plus souvent donné raison. L’ère ouverte par le retour de Karim Benzema, plus connecté au reste du jeu tricolore, a certes coïncidé avec la victoire en Ligue des nations, mais elle a aussi correspondu à l’élimination en huitièmes de finale du dernier Euro, contre la Suisse. Deschamps, le maître des équilibres, soucieux de construire ses succès depuis sa base arrière, voit en Thuram un joueur de courses, disposé à avaler les mètres de repli défensifs, notamment. C’est d’ailleurs celui qui avait le plus couru, derrière Ngolo Kanté, lors du match d’ouverture, contre l’Autriche. La suite de la compétition dira si Marcus Thuram est le digne héritier d’Olivier Giroud.

