L’Arabie saoudite va construire onze nouveaux stades pour sa Coupe du monde

Tu peux construire onze stades, mais pas quinze.

L’Arabie saoudite a dévoilé son projet audacieux pour la Coupe du monde 2034, avec la construction de onze nouvelles enceintes pour l’évènement, après avoir été le seul candidat à l’organisation de la compétition qui aura lieu dans dix piges. L’un d’eux devrait par exemple s’établir dans la ville de Neom qui… n’existe pas encore. Un autre projet saoudien qui consiste à bâtir une cité située à 350 mètres au-dessus du niveau du sol. Outre le Neom Stadium, huit autres stades seront situés à Riyad, dont le King Salman International Stadium, avec une capacité de 92 760 places, qui devrait accueillir le match d’ouverture et la finale.

