John Textor assure que Lyon ne sera pas relégué après la décision de la DNCG

Comment dit-on méthode Coué en anglais ?

Au lendemain de la décision de la DNCG de rétrograder Lyon à titre conservatoire et d’interdire le club de recruter, John Textor a tenu à s’exprimer face aux médias, affirmant que tout allait bien. « L’OL ne sera pas relégué. Nous avons des ressources et si nous échouons sur tout, nous avons des actionnaires, personne ne permettra au club d’être relégué, a tenté de rassurer l’Américain lors d’une conférence dont il a prohibé la diffusion en direct. La décision de la DNCG n’a aucun impact sur les transferts. L’écart à couvrir entre maintenant et la fin de l’année est d’environ 100 M€. À ce moment là on aura pas de problème avec la DNCG. »

Pas question de vendre Rayan Cherki

Interrogé sur comment il comptait s’y prendre pour combler la dette du club, Textor a ouvert la porte à plusieurs départs lors du prochain mercato. Mais pas forcément pour Rayan Cherki. « Il a une plus grande valeur marchande aujourd’hui que cet été. Il devrait rester en janvier, mais ce sera son choix, comme toujours dans le football, a-t-il confié. Nous avons un excès de superbes joueurs. Le coach a presque des décisions impossibles à faire. On a 29 joueurs en équipe première. Idéalement, il faudrait 23 ou 24 joueurs. Il y a six joueurs de trop. Certains ne sont pas partis et nous voulions recruter pour être plus forts en championnat. »

Quelqu’un comprend encore quelque chose à sa stratégie ?

L’OL sanctionné par la DNCG