Marcelo Bielsa nommé sélectionneur de l’Uruguay

Le prodige reprend du service.

La Fédération uruguayenne de football a annoncé l’identité du futur sélectionneur de la Celeste, et l’heureux élu s’appelle… Marcelo Bielsa. Libre depuis son limogeage de Leeds en février dernier, l’ancien entraîneur de l’OM et du LOSC aura comme mission principale de mener la sélection sud-américaine à la Coupe du monde 2026. L’Argentin de 67 ans est un habitué de la scène internationale sur laquelle il a déjà porté l’Argentine de 1998 à 2004 et le Chili de 2007 à 2011. Selon l’AFP, il aurait déjà accepté l’offre et il gribouillera son nouveau contrat de travail lundi.

Depuis l’élimination à la Coupe du monde 2022 en phase de poules, l’Uruguay cherchait un remplaçant à Diego Alonso parti en fin de contrat. Le nouveau sélectionneur devrait commencer à mettre en place sa tactique le 14 juin lors d’un match amical face au Nicaragua. Les éliminatoires sud-américaines débuteront trois mois plus tard.

Si glacière il aura, troisième étoile tombera.

