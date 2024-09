Pronostic Brest Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest se reprend face à Saint-Étienne

À la surprise générale, le Stade brestois a terminé à la 3e place du classement la saison dernière, derrière le PSG et l’AS Monaco, ce qui lui vaudra de participer à la Ligue des champions dans les semaines à venir. Cette qualification va pousser le club à disputer des rencontres tous les 3 jours et pourrait être préjudiciable dans le cadre du championnat. Lors de ce début de saison, le Stade brestois a des difficultés à assumer son nouveau statut. Les difficultés sont déjà visibles, comme en témoignent leurs deux premières rencontres de championnat, marquées par une lourde défaite à domicile contre Marseille (1-5) et un autre revers à Lens (2-0). Actuellement, Brest est en queue de peloton avec 0 point pris. Avec des moyens limités, Brest a opéré peu de recrutements avec les signatures de Faivre, Ndiaye ou Ajorque, perdant Le Douaron et sans doute bientôt Lees-Melou.

De retour dans l’élite après un passage de deux ans en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne retrouve la Ligue 1 avec l’ambition de s’y stabiliser durablement. La saison dernière, les joueurs du Forez ont terminé à la 3e place de Ligue 2, derrière Auxerre et Angers. Les Verts ont obtenu leur ticket pour l’élite lors des barrages en s’imposant successivement contre Rodez et le FC Metz. Le retour au plus haut niveau est délicat pour la formation du Forez qui s’est inclinée contre l’AS Monaco (1-0) puis de nouveau à domicile contre Le Havre (2-0). En fin de saison dernière, le club stéphanois a changé de propriétaire avec l’arrivée d’un fonds d’investissement canadien mais le mercato ne semble tout de même pas exceptionnel avec pour l’instant l’arrivée de Cornud, Maubleu, Davitashvili, Old ou Abdelhamid. Devant son public, Brest devrait se reprendre face à des Verts en phase de rodage. Alors que les deux équipes n’ont pas ou peu marqué en ce début de saison, ce match qui vaut déjà 6 points pourrait être plus enlevé que prévu.

