Pronostic Saint-Etienne Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Saint-Etienne – Guingamp avec des buts de chaque côté

L’AS Saint Etienne, annoncé parmi les candidats à la montée, avait connu un excellent passage en termes de résultats, qui lui avait permis de remonter dans le Top 5. Lors de cette bonne phase, les Verts avaient eu pas mal de réussite puisque leurs prestations collectives furent loin d’être convaincantes. Avec un peu moins d’efficacité désormais, Sainté souffre et vient d’enchaîner une 4e défaite de rang à Amiens le week-end dernier (0-1). Dans un match qu’ils ont largement dominé, les Verts n’ont pas su se créer beaucoup d’opportunités et se sont fait punir sur la seule tentative amiénoise. A la suite de ce revers, l’ASSE est retombée à la 7e place, à 2 points de Pau 5e. La baisse de régime stéphanoise coïncide à peu près avec la blessure de Larsonneur. Depuis son arrivée dans le Forez, le portier français est excellent et avait apporté de la stabilité sur le plan défensif. Green ne fait pas de mauvais matchs mais ne possède pas la même stature dans le groupe. La bonne nouvelle pour Batlles est que Larsonneur est sur le chemin du retour. Dans cette période délicate, le club du Forez ne peut pas compter sur Wadji, dont la prise de profondeur manque aux Stéphanois. Sainté reste sur 2 défaites de rang à domicile et doit réagir ce mardi. En cas de nouvelle défaite, Batlles pourrait se retrouver en grand danger.

En face, Guingamp est dans une situation légèrement semblable à l’ASSE. En effet, le club breton connait de bons passages mais ne confirme pas lorsqu’il devrait le faire. Le week-end dernier en est le parfait exemple. Face à un PFC pas au mieux, le club breton avait l’opportunité de s’installer dans le Top 5 mais s’est finalement avoir à domicile (0-1). Les hommes de Stéphane Dumont sont souvent performants quand on ne les attend pas et déçoivent lors des rencontres cruciales. Ce mardi, les Guingampais auront à cœur de briller à Geoffroy-Guichard pour repousser un adversaire direct aux playoffs. Invaincu lors de ses 4 derniers déplacements, Guingamp arrive dans le Forez avec au moins cette confiance. Cette opposition entre deux équipes en quête de rachat devrait nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté, comme lors de 2 des 3 dernières rencontres des Verts.

