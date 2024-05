Un ancien sélectionneur français sur le banc de Guingamp

La valse à mille temps des entraîneurs a repris.

Après l’arrivée d’Hansi Flick du côté de Barcelone, c’est Guingamp qui a décidé d’officialiser son nouvel entraîneur en la personne de Sylvain Ripoll ce mercredi. L’ancien sélectionneur des Espoirs (2017-2023) officiera sur le banc rouge et noir jusqu’en 2026, avec une année en option. Il succède à Stéphane Dumont, dont le contrat s’achevait en fin de saison, et qui n’est pas parvenu à faire remonter l’En Avant dans l’élite, cinq ans après sa relégation. Guingamp, qui prêtera son stade de Roudourou à Brest pour la Ligue des champions, a terminé à la neuvième place du championnat de Ligue 2. Formé au Stade rennais, Sylvain Ripoll retourne donc en Bretagne, après avoir joué à Lorient, et après avoir été l’adjoint (2003-2014) puis l’entraîneur principal (2014-2016) des Merlus.

👔 𝗦𝘆𝗹𝘃𝗮𝗶𝗻 𝗥𝗶𝗽𝗼𝗹𝗹 s’est engagé ce mercredi avec 𝗘𝗻 𝗔𝘃𝗮𝗻𝘁 pour les 2 prochaines saisons (+1 année en option). 𝗗𝗲𝗴𝗲𝗺𝗲𝗿 𝗠𝗮𝘁 𝗦𝘆𝗹𝘃𝗮𝗶𝗻 ❤️‍🔥🖤#TeamEAG #WarRaok ➕ d'infos ⤵️ — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) May 29, 2024

On espère pour les Guingampais qu’ils ne regardaient pas les matchs des Bleuets.

Brest jouera « a priori » la Ligue des champions à Guingamp