Pronostic Paris FC Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp réussit un coup au Paris FC

Le Paris FC est un candidat déclaré pour jouer la montée en Ligue 1. Pour réussir son objectif, le club francilien a signé un mercato ambitieux en attirant les Krasso ou Maxime Lopez. Les premières journées ont confirmé les excellentes dispositions du PFC, qui s’est imposé consécutivement contre Caen, Dunkerque et Clermont. Toutefois, la belle dynamique parisienne a subi un coup d’arrêt lors de la réception du FC Metz (1-2) dans un choc pour candidats à la Ligue 1. Le week-end dernier, les hommes de Stéphane Gili ont subi une nouvelle déconvenue en s’inclinant sur la pelouse de Bastia (2-1). De plus, lors de cette rencontre, deux joueurs parisiens ont été exclus, Marchetti et Krasso. Ces deux éléments seront absents pour la réception de Guingamp.

En face, Guingamp réalise une excellente entame de Ligue 2 avec une deuxième place au classement. L’an passé, la formation bretonne s’était signalée en ne saisissant pas les opportunités qui se présentaient. Lors de l’intersaison, l’En Avant a changé de cap avec l’arrivée de Sylvain Ripoll. Ce dernier a débuté par un très beau succès face à Troyes (4-0) qui a lancé sa formation. Surpris au Roudourou par le Red Star, Guingamp s’était repris à Rodez (1-2), mais n’a pas su enchaîner contre Annecy (2-2). Le club breton peut s’appuyer sur la réussite de son duo offensif Siwe – Hemia, impliqué sur 7 des 12 buts de leur équipe. Face à un PFC amoindri, Guingamp a une belle carte à jouer pour prendre au moins un point à Charléty.

