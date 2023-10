Ripoll : « On a vite oublié tout le travail qui a été fait pendant six ans »

L’heure du bilan.

Remercié le 31 juillet dernier, Sylvain Ripoll est revenu sur ses six années passées à la tête de l’équipe de France Espoirs dans les colonnes de Ouest-France. L’ancien défenseur du FC Lorient assure avoir été « déçu » à l’annonce de son licenciement par le président de la FFF Philippe Diallo, mais n’être pas « tombé de sa chaise ». Lui évoque « une fin de cycle » et une « une envie de changement à l’approche des JO » pour justifier son départ, avec le sentiment du « boulot accompli ».

« Je trouve qu’on a vite oublié tout le travail qui a été fait pendant six ans, où le bilan est de 79% de victoires : 33 victoires, 4 nuls et 5 défaites en 42 matches officiels, rappelle-t-il tout de même. Où 25 joueurs sont montés chez les A, où l’on s’est qualifié pour 4 compétitions sur les 4 possibles (3 Euros et 1 JO), ce qui n’avait plus été fait depuis 2006. » Il estime avoir ramené les Bleuets « au plus haut niveau international » et d’en avoir fait « un réservoir crédible pour les A ». Reste qu’il garde tout de même un très mauvais souvenir des JO 2020, où il a eu le sentiment d’« aller au casse-pipe » : « Le temps fait que c’est un peu moins douloureux aujourd’hui, mais cela reste une cicatrice. »

À Thierry Henry de la réparer.

