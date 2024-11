Et si les écrans géants étaient les ennemis du coup franc direct ?

Alors celle-ci, on ne l’avait pas vu venir.

Le prochain numéro de So Foot, à retrouver en kiosque ce jeudi, est l’occasion de s’interroger sur le coup franc direct, une espèce en voie de disparition dans le football moderne. Parmi plusieurs tentatives d’explications et témoignages recueillis dans l’article, la théorie de l’ancien messin Frédéric Meyrieu et tireur émérite dans ses années fastes est relativement inattendue : selon lui, les écrans géants dans les stades seraient en partie responsable du manque d’efficacité du tireur moderne, « préférant se regarder à l’écran » plutôt que se concentrer sur sa frappe.

Décalage générationnel

Une théorie à relier selon lui au manque d’écoute global de la part de la nouvelle génération de footballeurs : « C’est dur, parce qu’on leur explique, on leur donne des conseils, mais on a l’impression qu’ils savent déjà tout faire, qu’ils connaissent tout ». Un décalage avec la génération Z qui interroge de nombreux puristes, nostalgiques des coups francs brossés directement en lucarne. Pour le reste des analyses et témoignages de Gianfranco Zola, Romain Grange ou Mario Basler, filez donc chez votre marchand de journaux !

Jeudi 8 novembre, dites oui à Andy chez votre marchand de journaux. ➡️ S'abonner : https://t.co/aOd83gTaWJ ➡️ Version digitale : https://t.co/aWxXklCV9U pic.twitter.com/di8eptEirA — SO FOOT (@sofoot) November 4, 2024

La chute de la Maison blanche