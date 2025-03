Neymar n’a pas pu aider Santos, éliminé du Paulistão

Here we go again.

Une frustration de plus pour Neymar. Touché le week-end dernier face au Red Bull Bragantino, le numéro 10 de Santos a tout tenté pour être de la partie contre le Corinthians de Memphis Depay en demi-finales du championnat Paulista. Échauffement avec les titulaires, regards appuyés vers le staff médical, mais rien n’y a fait, l’œdème à l’arrière de la cuisse gauche a eu le dernier mot.

L’important, ce n’est pas la rechute

Et sans lui, Santos a coulé (1-2), finissant même le match à 9 contre 11. Le Corinthians, bien aidé par un Depay en jambes et passeur décisif sur le premier but, n’a pas laissé passer l’occasion de s’inviter en finale, où il affrontera le vainqueur du duel entre le São Paulo de Lucas Moura et le Palmeiras d’Estevão. Neymar, lui, a ruminé sa frustration depuis le banc et s’est exprimé sur ses réseaux après le match, postant un message en story Instagram : « Tout ce que je voulais, c’était être sur le terrain et aider mes coéquipiers d’une manière ou d’une autre… j’ai ressenti une gêne, et cela m’a rendu indisponible. »

🚨 Le journal espagnol @diarioas 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗣𝗜𝗧𝗜𝗘́ avec Neymar 🇧🇷☠️ : « Santos a été éliminé en 1/2 du Paulistão et la star brésilienne a regardé le match sur le banc en raison d'une gêne 𝗾𝘂𝗶 𝗻𝗲 𝗹'𝗮 𝗽𝗮𝘀 𝗲𝗺𝗽𝗲̂𝗰𝗵𝗲́ 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗱𝘂 𝗰𝗮𝗿𝗻𝗮𝘃𝗮𝗹. » pic.twitter.com/jrlv0LXQXC — BeFootball (@_BeFootball) March 10, 2025

Le Brésilien de 33 ans sait qu’il doit ménager sa jambe pour ne pas compromettre sa place dans les 23 convoqués par la Seleção pour affronter la Colombie et l’Argentine à la fin du mois. En Espagne, AS n’épargne pas le Brésilien : « Santos a été éliminé en demies du Paulistão et la star brésilienne a regardé le match sur le banc en raison d’une gêne qui ne l’a pas empêché de profiter du carnaval. »

Loin des yeux, Neymar fait encore mal au cœur.

