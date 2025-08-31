S’abonner au mag
Au Danemark, un gardien offre la victoire sur coup franc

Au Danemark, un gardien offre la victoire sur coup franc

Les gardiens aussi ont leur Juninho.

S’il n’est pas encore au niveau de la légende José Luis Chilavert ou du meilleur gardien buteur de l’histoire Rogério Ceni (132 buts), Oliver Børner commence à se faire un nom à son échelle en tant que gardien buteur. Le portier du Hellerup IK, club de troisième division danoise, a offert la victoire aux siens ce samedi face au Skive IK (2-1) grâce à un magnifique coup franc direct à vingt minutes du terme.

Ce n’est pas la première fois que Børner s’illustre dans l’exercice : en 2019, lorsqu’il évoluait à l’Akademisk Boldklub, il avait déjà nettoyé les filets du portier adverse lors d’une défaite (3-2) face au VSK Aahrus. Allez, plus que 130 coups francs à inscrire maintenant.

