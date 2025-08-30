Porto s'impose au Sporting et prend seul la tête

Sporting CP 1-2 FC Porto

Buts : Pérez (CSC, 74e) pour les Lions // De Jong (61e) et Gomes (64e) pour les Dragons.

Les Dragons s’envolent en tête.

Pour le premier grand choc de la saison du football portugais, le FC Porto a signé un succès précieux sur la pelouse du Sporting ce samedi (1-2). Grâce à cette victoire, les hommes de Francesco Farioli occupent seuls la première place du championnat avec quatre victoires en quatre matchs, reléguant le Sporting à trois unités. À noter tout de même que le Benfica n’a disputé que deux rencontres jusqu’ici, toutes les deux remportées.

Dans cette rencontre tendue et riche en occasions, c’est en seconde période que les buts finissent par tomber. L’inoxydable Luuk de Jong plante l’un des buts les plus faciles de sa carrière en reprenant seul au second poteau un centre à un mètre de la ligne (0-1, 61e). Trois minutes plus tard, instant banger : William Gomes décoche une frappe enroulée splendide et fait le break pour les Dragons (0-2, 64e). Le but contre son camp de Nehuén Pérez (1-2, 74e) ne permettra pas au Sporting de revenir au score.

Le prochain Porto-Benfica est le 5 octobre, on vous invite à le noter dans vos agendas.

