Le Sporting s’offre le choc bouillant face à Porto

Sporting CP 2-0 FC Porto

Buts de : Gyokeres (11e) et Gonçalves (60e) pour les Leões

Le Sporting Portugal s’impose 2-0 face au FC Porto ce lundi dans un match très tendu à l’Estádio José Alvalade. Une victoire qui permet aux hommes de Ruben Amorim de conserver leur première place devant le Benfica.

Dans une partie marquée davantage par les duels physiques que par les sorties de balle réussie, la première action du match est donc logiquement une faute qui mène à un coup franc et un coup de casque de Pepe, capté facilement par Adan (2e). Après deux actions des locaux stoppées par des chassés des Dragões, Viktor Gyokeres règle ses comptes sur un contre éclair en trois passes et, avec un peu de réussite, crucifie Diogo Costa au premier poteau (1-0, 11e). Le serial buteur du soir passe même à rien du doublé, puisque son but sur une nouvelle transition est refusé en raison d’une petite poussette d’Eduardo Quaresma qui s’était chargé de la galette à pleine balle (45e). En toute fin de première période, Porto vient tester les réflexes d’Adan, qui commençait à s’ennuyer dans ses cages, avec une belle combinaison entre João Mario et Galeno (45e+4).

Sans conséquence pour les Leões, qui reçoivent un beau cadeau au retour du vestiaire : l’exclusion de Pepe, capitaine du FC Porto, qui pète un plomb sur un contact avec Matheus Reis et gifle le Brésilien (51e). Un tournant dans la rencontre, qui va basculer définitivement en la faveur des hommes de Ruben Amorim. Avec davantage d’espaces devant lui, Marcus Edwards se régale et crochète dans la surface avant d’enchaîner du droit (58e). Diogo Costa répond présent, mais ne pourra rien face à l’énième contre du Sporting, où Gyokeres contrôle dans la profondeur avant de servir Pedro Gonçalves sur sa gauche, qui enfonce (2-0, 60e). L’addition aurait même pu être plus lourde pour le FC Porto, si l’arbitre n’avait refusé un but à Paulinho à la 90e+3, pour un hors-jeu ou une faute au départ de l’action. Difficile de juger.

Sporting (3-4-3) : Adan – Quaresma, Diomande, Inacio – Catamo, Hjulmand, Morita, Matheus Reis – Edwards, Gyokeres, Gonçalves. Entraîneur : Ruben Amorim.

FC Porto (4-4-2) : Costa – Joao Mario, Pepe, Pedro, Zaidu – Pepê, Eustaquio, Varela, Galeno – Evanilson, Taremi. Entraîneur : Sergio Conceição.

