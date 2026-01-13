La finale de la CAN sera diffusée en clair

S’abonner au mag
LB
Bonne nouvelle pour le football populaire. Alors que les demi-finales de la CAN 2025 opposeront le Sénégal à l’Égypte et le Nigeria au Maroc ce mercredi 14 janvier, L’Équipe a dévoilé que la finale de la compétition sera diffusée en clair sur une des chaînes du groupe M6.

M6 ou W9 retransmettra la rencontre

Cette 35e CAN de l’histoire sacrera une nouvelle équipe, puisque la Côte d’Ivoire championne en titre a été éliminée en quarts de finale par l’Égypte (3-2), ce dimanche 18 janvier. Selon les informations du quotidien sportif, Bein Sports, qui détient l’intégralité des droits de la compétition, a trouvé un accord de sous-licence pour une codiffusion en clair avec le groupe M6. Si le groupe médiatique n’a pas encore acté la chaîne sur laquelle la rencontre sera retransmise – il s’agira soit de M6 soit de W9 –, elle sera en revanche commentée par Xavier Domergue.

Un bon point pour celui qui devinera qui sera le consultant.

Walid Regragui parle de « la CAN la plus relevée de l’histoire »

