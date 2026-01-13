Lindsey Heaps dévoile les raisons de son départ de l’OL Lyonnes

Le cœur a ses raisons que la raison ignore. L’internationale états-unienne Lindsey Heaps, qui quittera l’OL Lyonnes à l’issue de la saison pour rejoindre le Denver Summit FC, a pris la parole dans L’Équipe ce mardi pour éclaircir les raisons de son départ, uniquement liées à des facteurs personnels : « Oui, c’est triste, mais ce sont des choses plus personnelles. C’est une équipe près de ma famille et plus près de mon chéri. Donc je pense que toutes les joueuses et le staff comprennent. »

Quitter « la meilleure équipe du monde »

Si son départ ne l’empêche pas de vouloir « tout donner pour remporter tous les titres » d’ici la fin de la saison, il s’inscrit dans une trajectoire de renouveau, pas forcément en accord avec son idéal sportif. « S’il ne s’agissait que de football, je serais restée ici parce que pour moi, c’est la meilleure équipe du monde. J’ai beaucoup appris lors des cinq derniers mois avec Jonatan (Giraldez, l’entraîneur) et son staff. Jonatan est l’un des meilleurs coachs que j’ai jamais eus », confie la joueuse.

Originaire du Colorado, la milieu de 31 ans va donc rejoindre une nouvelle équipe en cours de développement située près de chez elle. Le directeur général d’OL Lyonnes, Vincent Ponsot, a salué le passage de Heaps dans ses rangs : « Pour nous, il n’était pas question, si cette opportunité se présentait, de l’empêcher de vivre ce qu’elle va vivre en retournant chez elle. »

Même si son départ laissera un manque évident, en témoignent ses grosses statistiques en championnat la saison passée : 11 buts et 7 passes décisives en 15 matchs.

Après avoir fait l’tour du monde, tout c’qu’on veut, c’est être à la maison.

Tremblement de terre à l’OL Lyonnes