  • Espagne
  • Real Madrid

Xabi Alonso sort du silence après son éviction du Real Madrid

SW
Xabi Alonso sort du silence après son éviction du Real Madrid

Au revoir, merci. Dans une publication Instagram parue ce midi, Xabi Alonso s’est exprimé au sujet de son éviction du Real Madrid. Concis voire carrément lapidaire, le message posté laisse deviner une certaine amertume pour celui qui est arrivé comme le porteur d’une révolution tactique chez les Madrilènes : « Cette étape professionnelle est terminée, et ça ne s’est pas passé comme nous l’aurions voulu. Diriger le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je remercie le club, les joueurs et surtout les supporters et le madridismo pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et fierté d’avoir fait de mon mieux. » 

Pendant ce temps, Arbeloa fait ses premiers pas

La machine à victoires qu’est le Real Madrid n’a pas le temps. Alors pendant que Xabi Alonso poste ses adieux aux Merengues, Álvaro Arbeloa a déjà pris ses fonctions. L’habitué de la Maison-Blanche (encore un) a dirigé sa première séance d’entraînement. Rendez-vous ce mercredi à 21 heures pour suivre les débuts de l’ancien latéral droit sur le banc madrilène face à Albacete, pensionnaire de deuxième division espagnole, en huitièmes de finale de Coupe du Roi.

Arbeloa sera-t-il plus proche de battre la longévité de Wilfried Nancy ou celle de Jean-Luc Courtet ? Suspense.

SW

