Le PSG va organiser… un concours musical

L’école du ballon d’argent ? Après les maillots, les collabs mode et les tournées mondiales, le Paris Saint-Germain pousse encore le curseur culture. Le club lance « Ici C’est Paris Music Lab », un camp d’écriture musicale organisé… au Parc des Princes.

Oui, là où d’habitude on hurle sur l’arbitre, on va désormais poser des toplines. Du 27 février au 1er mars 2026, le stade sera transformé en studio géant pour bosser sur l’identité sonore du PSG : jingles de buts, morceaux originaux, hymnes potentiels. Le tout en partenariat avec Universal Music Publishing Group, Radio Nova et Les Inrockuptibles.

Parmi les premiers noms annoncés : ElGrandeToto, Carbonne ou Nono La Grinta qui avait sorti le disque de platine Paris, en hommage à la ville.

Micro ouvert pour la relève

Le PSG ne veut pas faire ça en vase clos. Le club a donc lancé un appel à candidatures ouvert jusqu’au 23 janvier pour les artistes émergents. L’objectif ? Dénicher les futurs producteurs, beatmakers ou auteurs qui viendront écrire une mixtape collective baptisée Ici c’est Paris.

Les conditions sont simples : avoir déjà sorti des sons, envoyer trois démos, et espérer faire partie des 60 profils retenus sur les 1 000 premiers dossiers. Les élus iront créer directement au Parc, aux côtés d’artistes confirmés.

