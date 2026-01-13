S’abonner au mag

Conor Gallagher proche de faire son retour en Pemier League

Gallagher is coming home… Tottenham et l’Atlético de Madrid se seraient entendus sur un montant de transfert de 40 millions d’euros, bonus compris, pour le transfert de Conor Gallagher, selon Fabrizio Romano.

Une mauvaise nouvelle pour Aston Villa : les Villans étaient également en discussion avec le club madrilène, mais avaient privilégié un prêt avec obligation d’achat, alors que les dirigeants des Rojiblancos souhaitaient récupérer l’argent directement.

En Espagne, seulement un rôle de remplaçant

Avec ce retour prochain en Angleterre, le milieu de terrain quitte déjà la capitale espagnole après seulement 18 mois. L’été 2024, il avait été transféré de Chelsea en Espagne pour environ 40 millions d’euros, mais il ne s’y est pas épanoui.

En Liga, le joueur de 25 ans n’a commencé que quatre matchs cette saison. Depuis la défaite en match amical contre le Sénégal en juin dernier, il n’a plus porté le maillot des Three Lions, et il espère sans doute qu’une bonne saison en Angleterre relancera ses chances de revenir en sélection.

Retour en Angleterre, retour en pleine forme ?

Tottenham s'enfonce encore et prend la porte en Cup

