Une internationale française passe de Chelsea à Aston Villa

Bientôt de nouveau un choix numéro un en club ? Comme annoncé ce lundi soir, Aston Villa a recruté l’internationale française Oriane Jean-François en provenance de Chelsea.

Les deux clubs ont convenu de garder le silence sur le montant du transfert, mais selon les médias, celui-ci s’élèverait à plus de 500 000 euros. La milieu de terrain avait rejoint les Blues de Londres à l’été 2024 en provenance du Paris Saint-Germain, sans toutefois parvenir à s’imposer au sein des championnes d’Angleterre.

We are delighted to announce the signing of Oriane Jean-François from Chelsea for an undisclosed fee, subject to Visa approval ✍️ — Aston Villa Women (@AVWFCOfficial) January 12, 2026

Elle reste incontournable chez les Bleues

Malgré son faible temps de jeu en club, elle est restée une joueuse incontournable du milieu de terrain des Bleues lors de l’Euro en Suisse l’été dernier, ainsi qu’en Ligue des nations. Selon Marisa Ewers, directrice du football féminin d’Aston Villa, la Française fait passer toute l’équipe à un niveau supérieur : « Nous pensons qu’elle apportera immédiatement de la qualité et élèvera encore le niveau d’exigence au sein du groupe. »

