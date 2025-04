Le Chelsea de Sonia Bompastor sacré champion d'Angleterre

Bompastic !

Chelsea a officialisé son titre de champion de Women’s Super League, à deux journées de la fin, en s’imposant sur la pelouse de Manchester United mercredi (0-1). Le seul but de Lucy Bronze (74e) a suffi au bonheur des Blues, sacrées pour la sixième année consécutive. Ce titre est surtout le premier de l’ère Sonia Bompastor, arrivée au club l’été dernier. Sorti par Barcelone en demi-finales de la Ligue des champions, Chelsea peut espérer terminer la saison par un triplé : les Londoniennes ont déjà remporté le championnat et la League Cup, et joueront la finale de la FA Cup le 18 mai… contre Manchester United, encore.

Pas mal, non ? C’est français.

