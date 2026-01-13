La Ligue 1 bat encore un record d’affluence

Tous les feux sont au vert. Avec 4,21 millions de spectateurs, la Ligue 1 a connu une affluence historique pendant la première partie de saison, s’est félicitée la LFP dans un communiqué.

Comme l’affirme la Ligue, ce chiffre représente « un nouveau record depuis le passage à 18 clubs », soit depuis 2023-2024, mais tout de même. L’affluence a connu « une hausse de 8 000 spectateurs par rapport à la mi-saison 2024-2025, date du précédent record à mi-parcours », précise l’instance.

Meilleure affluence pour l’OM, le Parc des Princes rempli à 100%

Au total, 57 matchs ont été disputés à guichets fermés depuis le début de la saison et l’affluence moyenne par stade atteint 27 505 spectateurs, nouveau record là aussi. Cinq clubs (l’OM, le PSG, l’OL, le LOSC et le RC Lens) dépassent la barre des 35 000 spectateurs en moyenne.

La meilleure affluence de la saison a été enregistrée pendant OM-Brest (3-0) le 8 novembre, avec 66 279 spectateurs au Vélodrome. L’OM est le club qui affiche la plus grosse affluence moyenne (64 951), loin devant Lyon (49 216) et le PSG (47 703, mais un taux de remplissage de 100%). Plus globalement, le taux de remplissage des stades est passé de 70,7 à 88% en cinq saisons. La fidélisation des supporters est aussi à son plus haut, avec 330 000 abonnés en tout, soit 18 200 par club en moyenne.

De quoi justifier une petite hausse du prix d’abonnement à Ligue 1+.

