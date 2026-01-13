S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 16es
  • Bayeux-OM

L’OM face à trois employés d’une entreprise de volets en Coupe de France

CM
L’OM face à trois employés d’une entreprise de volets en Coupe de France

C’est la statistique du jour : un quart de l’effectif de Bayeux est employé dans l’entreprise Normandie Volets et Menuiseriesà Carpiquet, dans le Calvados. Paul Aubel, Grégoire Delain et Pierre-Mickaël Anquetil, collègues la journée, enfileront ce mardi soir leur maillot du Bayeux FC pour défier l’OM en 16es de finale de Coupe de France, raconte RMC.

Forcément, cette configuration demande une logistique. « On est une petite entreprise donc on ne peut pas remplacer comme ça du jour au lendemain, confie Lionel Duhamelet, le patron, au micro de BFM Normandie. On compense par un peu d’heures en plus. Et après, c’est aux autres d’assurer quand les collègues seront partis pour le match. » Même s’ils n’auront pas un gros périple à faire : la rencontre se tient au stade Michel d’Ornano, à 3,5 kilomètres de leur lieu de travail. 

Une autre vie pendant trois semaines

Depuis le début de la compétition, les joueurs normands ont dû se plier à un rythme différent avec des allers-retours entre leur métier et les entraînements. « On a le travail à côté, on a les entraînements tous les soirs, pas mal d’interviews alors qu’on n’a pas l’habitude, sourit l’un d’eux. C’est du plaisir, ça ne dure qu’une semaine ou une semaine et demie. Après, on nous oubliera, donc on profite au maximum. »

Le Bayeux FC a réussi l’exploit de sortir le SM Caen, son voisin, lors du 7e tour (3-2). Il a ensuite éliminé Yvetot (R1) au 8e tour puis Blois (N2) en 32es de finale pour s’offrir ce match bien mérité face à l’OM.

La magie de la Coupe de France n’est peut-être pas morte.

Pourquoi une qualification de l’OM ce mardi pourrait être historique

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!