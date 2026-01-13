L’OM face à trois employés d’une entreprise de volets en Coupe de France

C’est la statistique du jour : un quart de l’effectif de Bayeux est employé dans l’entreprise Normandie Volets et Menuiseriesà Carpiquet, dans le Calvados. Paul Aubel, Grégoire Delain et Pierre-Mickaël Anquetil, collègues la journée, enfileront ce mardi soir leur maillot du Bayeux FC pour défier l’OM en 16es de finale de Coupe de France, raconte RMC.

Forcément, cette configuration demande une logistique. « On est une petite entreprise donc on ne peut pas remplacer comme ça du jour au lendemain, confie Lionel Duhamelet, le patron, au micro de BFM Normandie. On compense par un peu d’heures en plus. Et après, c’est aux autres d’assurer quand les collègues seront partis pour le match. » Même s’ils n’auront pas un gros périple à faire : la rencontre se tient au stade Michel d’Ornano, à 3,5 kilomètres de leur lieu de travail.

Une autre vie pendant trois semaines

Depuis le début de la compétition, les joueurs normands ont dû se plier à un rythme différent avec des allers-retours entre leur métier et les entraînements. « On a le travail à côté, on a les entraînements tous les soirs, pas mal d’interviews alors qu’on n’a pas l’habitude, sourit l’un d’eux. C’est du plaisir, ça ne dure qu’une semaine ou une semaine et demie. Après, on nous oubliera, donc on profite au maximum. »

Le Bayeux FC a réussi l’exploit de sortir le SM Caen, son voisin, lors du 7e tour (3-2). Il a ensuite éliminé Yvetot (R1) au 8e tour puis Blois (N2) en 32es de finale pour s’offrir ce match bien mérité face à l’OM.

La magie de la Coupe de France n’est peut-être pas morte.

