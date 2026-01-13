Pourquoi une qualification de l’OM ce mardi pourrait être historique

Le foot amateur pourrait faire tapis avec Bayeux… Si l’Olympique de Marseille venait à s’imposer mardi soir contre Bayeux, le tableau des huitièmes de finale de la Coupe de France serait composé uniquement d’équipes de première et de deuxième divisions. Une première dans l’histoire de la compétition, qui a forgé sa légende sur les épopées de clubs de divisions inférieures.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Un mince espoir : le PSG a montré que les géants peuvent tomber

Cette année, la situation est cependant différente. Jusqu’à présent, neuf équipes de Ligue 1 et cinq équipes de Ligue 2 se sont qualifiées pour les huitièmes de finale : Lyon, Monaco, Lens, Toulouse, Rennes, Strasbourg, Nice, le Paris FC, Lorient, Reims, Montpellier, Le Mans, Troyes, Amiens et Laval.

Tous les espoirs des amateurs de belles histoires reposent désormais sur les épaules du club de sixième division Bayeux. Une victoire de l’outsider contre Marseille serait une véritable sensation, mais le Paris FC a montré, à une autre échelle avec son succès surprise contre le PSG, que tout reste possible.

En tout cas, ça pourrait être dans les cordes de l’OM.

La réponse passive-agressive de De Zerbi aux conseils du coach de Bayeux