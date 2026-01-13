Álvaro Arbeloa jure fidélité au Real Madrid

Il y a des jours qu’on n’oublie pas. Celui-ci en fera partie pour Álvaro Arbeloa, qui prend officiellement les rênes du Real Madrid après le départ de Xabi Alonso. Présentant un discours lisse et arborant un sourire Colgate dans une conférence de presse retransmise par AS, l’ancien latéral droit a réitéré ses vœux de fidélité à la Casa Blanca : « Je suis ici depuis 20 ans et je resterai aussi longtemps que le Real Madrid le souhaitera. C’est ma maison et ça le restera toujours. J’ai hâte de commencer. J’ai un effectif extraordinaire. » Une maison pourtant hantée, apparemment.

Il a échangé avec Xabi Alonso

En réponse à une question au sujet de sa relation avec Xabi Alonso, le nouveau coach des Merengues a tenu des mots semblables à ceux auxquels on pouvait s’attendre : « Hier, on a parlé un moment. Il m’a souhaité le meilleur, et j’ai fait de même parce qu’il s’agit d’un très grand entraîneur qui, j’en suis sûr, ira très bien à l’avenir. Nous allons continuer à échanger ensemble comme nous l’avons toujours fait depuis toutes ces années. » Pour rappel, les deux Espagnols se sont côtoyés au Real Madrid entre 2009 et 2014.

En gros, ils connaissent parfaitement le fonctionnement du club : tu gagnes ou tu sautes.

