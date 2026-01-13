La preuve que Vincent Kompany se fait une place dans le gratin des entraîneurs

Comme dirait l’illustre Kaaris : « les hommes mentent, mais pas les chiffres ». Selon des statistiques partagées par DAZN et relayées par le média belge Walfoot, Vincent Kompany détient une moyenne de 2,52 points pris par match de championnat avec le Bayern Munich.

C’est autant qu’un certain Pep Guardiola lorsqu’il était en Bavière. En revanche, l’entraîneur espagnol comptait 102 rencontres en Bundesliga avec le club allemand, quand le Belge a fêté sa 50e en championnat à l’occasion de la démonstration de sa bande contre Wolfsburg le week-end dernier.

Kompany devance Conte et Zidane

Si Kompany a calmé le jeu des comparaisons en conférence de presse, le site spécialisé Transfermarkt en remet une couche en faisant le classement du nombre de points pris par les entraîneurs après 50 matchs de championnat. Sur 150 points possibles en Bundesliga, l’ancien Diable rouge en a pris 126.

Il se hisse statistiquement à la hauteur de José Mourinho lorsqu’il entraînait Chelsea. Seul Guardiola le dépasse avec 132 points empochés. Parmi les grands noms devant lesquels Kompany se place, on peut notamment trouver Antonio Conte (à Chelsea) et Zinédine Zidane (au Real Madrid, bien entendu).

Bref, passer de Burnley au Bayern, ça se fait bien !

Comme toujours, le Bayern démolit Wolfsbourg