S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Bayern Munich

La preuve que Vincent Kompany se fait une place dans le gratin des entraîneurs

SW
La preuve que Vincent Kompany se fait une place dans le gratin des entraîneurs

Comme dirait l’illustre Kaaris : « les hommes mentent, mais pas les chiffres  ». Selon des statistiques partagées par DAZN et relayées par le média belge Walfoot, Vincent Kompany détient une moyenne de 2,52 points pris par match de championnat avec le Bayern Munich.

C’est autant qu’un certain Pep Guardiola lorsqu’il était en Bavière. En revanche, l’entraîneur espagnol comptait 102 rencontres en Bundesliga avec le club allemand, quand le Belge a fêté sa 50e en championnat à l’occasion de la démonstration de sa bande contre Wolfsburg le week-end dernier.

Kompany devance Conte et Zidane

Si Kompany a calmé le jeu des comparaisons en conférence de presse, le site spécialisé Transfermarkt en remet une couche en faisant le classement du nombre de points pris par les entraîneurs après 50 matchs de championnat. Sur 150 points possibles en Bundesliga, l’ancien Diable rouge en a pris 126.

Il se hisse statistiquement à la hauteur de José Mourinho lorsqu’il entraînait Chelsea. Seul Guardiola le dépasse avec 132 points empochés. Parmi les grands noms devant lesquels Kompany se place, on peut notamment trouver Antonio Conte (à Chelsea) et Zinédine Zidane (au Real Madrid, bien entendu).

Bref, passer de Burnley au Bayern, ça se fait bien !

Comme toujours, le Bayern démolit Wolfsbourg

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!