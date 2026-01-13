S’abonner au mag

João Cancelo de retour au Barça après quelques frayeurs

João Cancelo de retour au Barça après quelques frayeurs

Le retour du João. Le FC Barcelone a officialisé ce mardi l’arrivée en prêt de João Cancelo en provenance d’Al-Hilal. Le Portugais portera la tunique catalane pour une durée de six mois. Le latéral a déjà arboré les couleurs du Barça lors de la saison 2023-2024, exercice durant lequel il a disputé 42 matchs pour 4 buts et 5 passes décisives. Pas trop mal pour un piston.

La certitude après quelques doutes

Tout ne s’est cependant pas passé comme prévu pour Cancelo. Alors qu’il devait être présenté à 13h10, ce moment a dû être repoussé en raison de soucis administratifs, « d’un document final à signer avec le club saoudien » selon Marca. Alfredo Martínez, journaliste chez Onda Cero, explique sur X qu’un document exigé par Al-Hilal manquait et le club saoudien a préféré avoir la confirmation de certaines conditions contractuelles avant de donner son accord définitif.

Sur les réseaux sociaux, le Barça avait même publié des vidéos et des photos pour annoncer le retour du joueur avant de les supprimer. Visiblement, aucun document n’était signé avant aujourd’hui.

Cancelo pas canceled : tout est bien qui finit bien !

Mbappé au cœur d’une polémique à base de haie d’honneur

