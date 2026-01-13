Manchester United aurait trouvé son nouvel entraîneur

Le gars sûr de Manchester United. Ancien milieu emblématique du club pendant douze saisons, avant d’être l’adjoint de José Mourinho puis d’Ole Gunnar Solskjær, Michael Carrick va reprendre du service sur le banc de Manchester United.

Selon The Athletic, « un accord de principe a été trouvé pour nommer Michael Carrick entraîneur en chef par intérim jusqu’à la fin de la saison », a-t-il révélé ce mardi. Il récupère la place de Rúben Amorim, remercié début janvier. Il s’agit d’une nette accélération des négociations comprenant un accord sur le staff proposé par Carrick.

Carrick préféré à Solskjær

Si Solskjær semblait être le favori dans cette course au poste, c’est finalement Michael Carrick qui lui a été préféré. Gros monument d’Old Trafford avec 464 matchs avec les Red Devils entre 2006 et 2018 et 34 capes avec l’Angleterre, l’ancien milieu de 44 ans était son adjoint avant d’assurer un court intérim à l’automne 2021 puis de rejoindre Middlesbrough. Sa mission devrait démarrer samedi à 13h30 face à Manchester City.

Et comme une légende peut en amener une autre, Wayne Rooney a affirmé ces dernières heures qu’il était ouvert à un retour à MU dans le staff de Carrick si ce dernier était nommé.

Malheureusement, il ne pourra même pas croiser son frère en FA Cup.

Ineos, Lehmann, Macclesfield dans le viseur : quelle mouche a piqué Bruno Fernandes ?