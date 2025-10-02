Un petit nouveau et un revenant pressentis dans la liste de Deschamps

Quelques surprises à prévoir dans la liste des Bleus ?

Avant de recevoir l’Azerbaïdjan et de se déplacer en Islande les 10 et 13 octobre prochains en qualification pour la Coupe du Monde, l’équipe de France doit revoir une partie de son effectif. La faute à une hécatombe en attaque, et les absences d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Rayan Cherki, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Pour accompagner les titulaires indiscutables Kylian Mbappé et Michael Olise, Didier Deschamps aurait déjà ses plans B.

Ce jeudi, L’Équipe avance que le sélectionneur des Bleus pourrait convoquer pour la première fois Jean-Philippe Mateta, et redonner du service à Florian Thauvin, dont la dernière cape remonte à 2019. L’attaquant de Crystal Palace, qui a connu trois équipes de France (U19, espoirs et olympique) pourrait maintenant passer les portes du château de Clairefontaine avec les A, à 28 ans.

Nkunku également dans la course ?

Des murs que Florian Thauvin connaît mieux (10 sélections), et que le néo-Lensois pourrait retrouver seulement six rencontres après son arrivée dans l’Artois. Un choix éventuel qui pourrait surprendre, et qui est encore loin d’être garanti. Le quotidien sportif avance que Thauvin pourrait être au milieu d’un dilemme avec Christopher Nkunku (14 capes), dont le début de saison n’est pas exceptionnel avec l’AC Milan.

Un goût de reviens-y capable de faire craquer DD ?

Une énième absence pour l’équipe de France