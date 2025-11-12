Granit Xhaka remet un de ses coéquipiers à sa place

Le capitaine ne laisse rien passer.

Vendu à Leeds par l’AC Milan cet été, Noah Okafor démarre bien sa saison. Auteur de deux buts en cinq rencontres, l’attaquant suisse de 25 ans n’a pourtant pas été appelé par Murat Yakın pour la trêve internationale de novembre et les deux matchs cruciaux pour la qualification au Mondial 2026. Mis de côté depuis un an, le buteur suisse a révélé ne « jamais avoir parlé avec l’entraîneur » depuis, dans un entretien à The Athletic.

« Pour moi, ça n’a aucun sens, a témoigné Okafor. Ça me rend triste, car ils ne m’envoient même pas de SMS pour savoir comment je vais. Quand j’ai déménagé à Leeds par exemple, parce que je joue maintenant dans la meilleure ligue du monde. »

Okafor ferait mieux de « baisser les yeux, se taire et travailler »

Une déclaration reprise de volée par le roublard de la Nati, Granit Xhaka. Dans une interview à Blick, le capitaine de 33 ans a eu des mots durs envers son coéquipier. « J’ai eu une conversation avec lui (au sujet de la sélection). Il a eu des opportunités au championnat d’Europe et à la Coupe du monde. Pour ma part, j’évaluerais la situation de manière réaliste : pourquoi est-ce que je n’y arrive pas ? Pourquoi ne suis-je pas dans l’équipe ? »

« Noah pourrait jouer un rôle à l’avenir s’il maîtrise mieux certaines choses. Parfois, il faut baisser les yeux, se taire et travailler. C’est la performance sur le terrain qui compte », a conclu le joueur de Sunderland.

Aussi dur que le laisse supposer son prénom.

