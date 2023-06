Pronostic France Suisse : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

100€ offerts en CASH pour parier sur Suisse – France

La Suisse dans l’obligation de s’imposer

Deuxième de son groupe lors des éliminatoires pour l’Euro, la Suisse s’est qualifiée directement pour ce championnat d’Europe en finissant meilleur second de toutes les poules. Pour son entrée en lice dans cet Euro, la sélection helvète a pris le dessus sur la Norvège (1-2). Mal rentrés dans ce match, les Suisses ont renversé la marque en quelques minutes. À l’instar de sa 1re prestation face aux Norvégiens, la Suisse a vécu une entame catastrophique face à l’Italie en passant à côté de sa 1re période. Rentrée au vestiaire avec un score de 3-0 en sa défaveur, la sélection helvète a repris du poil de la bête en seconde partie de match. En effet, sous l’impulsion des excellents Imeri et Amdouni, la Suisse a recollé au score pour revenir à 3-2 à la 51e minute. Malgré cette rapide réaction, les partenaires de Ndoye n’ont pas su marquer ce dernier but qui aurait permis de décrocher un point. À la suite de cette défaite, la Suisse se retrouve en 3e position de son groupe et garde espoir de se qualifier, mais doit pour cela s’imposer face à la France. Lors de ce championnat d’Europe, la sélection helvète affiche deux visages, un très plaisant sur le plan offensif et un autre plus inquiétant dans le secteur défensif.

La France fait fi de la manière

L’équipe de France a parfaitement réussi son entame de championnat d’Europe en s’imposant face à l’Italie (2-1) et contre la Norvège (1-0). Lors de ces 2 rencontres, les Bleuets ont montré par moments des choses très intéressantes notamment sur le plan offensif, où le vivier semble conséquent. En revanche, l’animation défensive n’est pas encore pleinement établie, comme le montrent les nombreuses occasions laissées à leurs adversaires. Avec 6 points en 2 matchs, on pourrait penser que la France est déjà qualifiée pour les quarts. Il n’en est rien car la sélection tricolore est même dans l’obligation de prendre au moins un point pour intégrer les 8 meilleures nations européennes. Après avoir souffert face à l’Italie, la bande de Ripoll a livré une piètre 1re période face à la Norvège. Mieux après le repos, les Français ont trouvé l’ouverture par Micheal Olise avant de se créer plusieurs opportunités mal conclues. Comme lors de la rencontre face aux Azzurrini, les Tricolores ont reculé et ont concédé d’énormes occasions lors des arrêts de jeu. À l’image de l’équipe de France A, cette sélection espoir sait souffrir pour frapper dès qu’elle le peut.

La France privée d’Olise, mais retrouve Badé, la Suisse compte sur son attaque

Décisif face à la Norvège, Michael Olise s’est malheureusement blessé et pourrait voir sa fin de tournoi compromise. En revanche, Sylvain Ripoll va retrouver le défenseur sévillan Loic Badé qui a purgé sa suspension. À l’instar de ce qu’il avait fait entre les 2 premiers matchs, le sélectionneur des espoirs devrait effectuer une rotation. Selon toute vraisemblance, le XI qui devrait démarrer face à la Suisse devrait se rapprocher de celui qui s’est imposé contre l’Italie. Pour le moment, Wahi et Cherki semblent être considérés comme des jokers par leur sélectionneur, tandis que Kalimuendo sort d’une prestation décevante. De son côté, la Suisse veut s’appuyer sur son potentiel offensif qui est très intéressant. Impressionnant avec son club de Bâle, mais aussi lors de ses 1res sélections avec la Nati, Amdouni nous a régalés d’un but superbe face à l’Italie. Son compatriote des Young Boys de Berne Kastriot Imeri n’est pas en reste, puisqu’il est impliqué sur 3 des 4 buts inscrits par sa sélection. Avec Ndoye, la Suisse possède plusieurs armes capables de faire mal à la défense tricolore. En revanche, la sélection helvète a montré quelques signes de faiblesse, à l’image de Blum, fautif face à l’Italie.

Les compos probables pour Suisse – France :

Suisse : Saipi – Burch, Stergiou, Blum, Omeragic – Sohm, Imeri, Rieder, Jashari, Ndoye – Amdouni

France : Chevalier – Kalulu, Lukeba, Simakan (Badé), Nkounkou – Caqueret, Koné, Chotard – Gouiri, Kalimuendo, Barcola

La France en contres face à la Suisse

Dans cette dernière rencontre décisive pour se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro, la Suisse est obligée de prendre des risques pour s’imposer. Ce schéma de jeu pourrait faire l’affaire des Bleuets qui sont très à l’aise en contre-attaques avec la vitesse de Gouiri, Barcola, voire de Cherki ou Wahi qui pourraient entrer en jeu. Cependant, les hommes de Sylvain Ripoll ne doivent pas sous-estimer cette sélection helvète qui affiche un très beau visage sur le plan offensif. Bien placée dans l’optique de la qualification, la France devrait de nouveau s’appuyer sur ses individualités pour s’imposer au terme d’une rencontre agréable.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

