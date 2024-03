Mbappé, Griezmann et Giroud aux JO : une Dream Team et des victimes

Thierry Henry aurait dans l'idée de renforcer l'équipe de France olympique en faisant appel à Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Terriblement excitant, mais peut-être pas le choix le plus pertinent.

Bradley Barcola. Elye Wahi. Arnaud Kalimuendo. Mathys Tel. Rayan Cherki. Le potentiel offensif de l’équipe de France Espoirs a de quoi donner des sueurs froides aux prochains adversaires des Bleuets. Alors imaginez si Thierry Henry y ajoutait Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud… Un trio à 146 buts chez les A, qui pourrait venir se greffer aux jeunes pour le tournoi olympique, qui démarrera à Marseille le 24 juillet. Selon Le Parisien, le sélectionneur, qui dispose de trois places pour des joueurs de plus de 23 ans, a fait de cette idée son plan A. Mais ce n’est pas sans soulever des interrogations.

Je suis une légende

Les trois champions du monde 2018 ont publiquement affiché leur intérêt pour l’événement. Les Jeux, à la maison, ça n’arrive qu’une fois dans une vie. « C’est un rêve, confiait Antoine Griezmann l’an passé. Vous imaginez, porter le maillot de l’équipe de France, à Paris, aux Jeux olympiques, pour un rendez-vous planétaire… Ça file les frissons. Si je suis appelé, je mettrai une pression extraordinaire pour qu’on me laisse les faire. » La présence de Kylian Mbappé, évoquée dès la première conférence de presse de Thierry Henry, fait figure de serpent de mer. Le buteur du PSG a décrit cette perspective comme « le Graal absolu, que tous les sportifs et sportives du monde veulent disputer et vivre au moins une fois dans leur vie ». Même son de cloche chez le Rossonero, sur Europe 1 : « Ce serait génial de jouer des Jeux olympiques, de participer à des JO pour mon pays, évidemment. C’est quelque chose qui manque à mon palmarès. »

L’attachement de ces trois-là au maillot bleu ne fait plus aucun doute, et l’envie est là, indiscutablement. Les automatismes aussi. Si les clubs respectifs donnaient leur accord (ce qui n’est pas encore fait), Thierry Henry frapperait un grand coup, lui qui martèle, depuis sa prise de fonctions, son désir de redonner de la valeur à ce maillot sans étoile. Il injecterait aussi un immense shot d’expérience – et de talent – avec ces trois « Hall of Famers » du football français. L’idée de constituer une Dream Team pour partir à la conquête de l’or est forcément séduisante… Sera-t-elle la plus pertinente ?

Full attack

Si tout se passe comme prévu, Mbappé, Giroud et Griezmann disputeront d’abord l’Euro (14 juin-14 juillet). Se jetteront-ils à corps perdu dans la bataille en sachant qu’ils devront repartir au combat dans la foulée, sans arrière-pensée ? Jouer sur les deux tableaux comporte une part de risque indéniable. Pourront-ils enchaîner les deux compétitions dans un laps de temps aussi court après une saison longue et éprouvante ? Dans quel état de fraîcheur physique et mentale arriveront-ils au moment de l’échéance olympique ? Giroud affiche déjà 30 titularisations en club cette saison, quand Mbappé en compte 32 et Griezmann 34. Les doutes concernant la forme des uns et des autres ne pourront pas être dissipés avant le début du tournoi, quoi qu’il en soit. Imaginer un Giroud, à presque 38 ans, boucler une nouvelle saison pleine avec Milan puis enchaîner tout l’été, en étant capable d’apporter ce qu’on attend de lui, n’a rien d’une évidence.

Quid de l’intégration du trio dans le groupe ? Aussi souriants qu’ils soient, ils feront forcément des victimes collatérales et viendront bousculer la hiérarchie établie – et donc les egos de certains. Un sacré défi pour Henry en termes de management, surtout qu’en sélectionnant trois extras à vocation offensive, il enverrait un message pas très agréable à ses autres attaquants. Sans compter que ce trio de champions du monde livré par le passé des batailles pour le leadership au sein des Bleus, que ce soit pour le brassard, pour la responsabilité des penaltys ou pour qu’on les serve correctement dans la surface. Ce choix interrogerait également pour la bonne raison que les Bleuets sont déjà bien armés devant. Empiler les stars, c’est sexy, mais ce n’est pas forcément ce qui fait gagner des matchs. Piocher un joker au profil plus défensif, pour renforcer la ligne arrière ou le milieu de terrain, serait peut-être plus sage. D’autant plus au regard de la dernière fenêtre internationale, au cours de laquelle les Bleuets ont perdu contre l’Autriche (2-0) et la Corée du Sud (3-0). Thierry Henry a encore le temps de maturer, mais il n’aura pas le droit de se tromper.

