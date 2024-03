Kylian Mbappé associé à Olivier Giroud et Antoine Griezmann aux JO de Paris ?

Les poils qui se dressent.

La perspective des Jeux olympiques de Paris fait saliver bon nombre de joueurs français. Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann ont tous eu l’occasion de déclarer leur amour du drapeau tricolore et leur volonté, si les conditions le permettaient, de défendre le maillot bleu dans la quête d’une médaille olympique. Thierry Henry est prêt à les écouter si l’on en croit Le Parisien…

🔵 INFO LE PARISIEN | Le sélectionneur de l'équipe de France olympique, Thierry Henry, compte bien appeler trois joueurs de plus de 23 ans pour les Jeux et pense en priorité à Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud pour agrémenter sa liste ⤵️ pic.twitter.com/N2uy51A26c

— Le Parisien (@le_Parisien) March 11, 2024