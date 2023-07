Pronostic Los Angeles Galaxy Los Angeles FC : Analyse, cotes et prono du match de MLS

Le Los Angeles FC se relance dans le derby face au Galaxy

Treizième et avant-dernier de la Conférence Ouest, le Los Angeles Galaxy semble avoir dit adieu aux playoffs. En effet, la formation dirigée par Greg Vanney accuse déjà 9 points de retard sur le dernier barragiste. De plus, la franchise californienne reste sur 4 matchs sans la moindre victoire en MLS. Le week-end dernier, le Galaxy a par deux fois mené contre les San José Earthquakes sans parvenir à s‘imposer (2-2). Dans cette formation, on retrouve le défenseur Chris Mavinga, passé par Rennes et Troyes, mais aussi Riqui Puig, qui a fait ses classes au FC Barcelone ou l’excellent brésilien Douglas Costa, qui avait fait les beaux jours du Shakhtar, de la Juve et du Bayern.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le Los Angeles FC est bien placé pour décrocher sa place en playoffs. La franchise californienne occupe actuellement la seconde place de la Conférence Ouest avec 3 points de retard sur St Louis. Cependant, les protégés de Steve Cherundolo ont un match en retard à disputer par rapport à l’actuel leader. Dernièrement, les Falcons ont connu un coup de moins bien avec plusieurs revers de rang. Ce fut notamment le cas lors des 2 dernières journées face à Vancouver (2-3) et contre Dallas (2-0). Le derby face au Galaxy est donc le moment opportun pour repartir sur un cycle vertueux. Pour cela, la formation californienne compte sur son homme fort, Denis Bouanga. L’ancien stéphanois s’éclate en MLS, comme le montrent ses 11 buts inscrits. Le Gabonais évolue dans un groupe de qualité dans lequel on retrouve l’expérimenté italien Chiellini, le Mexicain Carlos Vela ou l’Équatorien Palacios. Déterminé à se relancer, Los Angeles FC devrait s’imposer dans ce derby face à un Galaxy pas au mieux.

► Le pari « victoire Los Angeles FC » est coté à 1,99 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 199€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Plus de 2,5 buts » est coté à 1,55 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 155€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Bouanga buteur » est coté à 2,02 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 202€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics derby de Los Angeles avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Los Angeles Galaxy – Los Angeles FC encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

La justice brésilienne ordonne l'arrestation de Douglas Costa