L’arbitre remplaçant lors du match Real Madrid-Séville n’était pas habilité à officier

Et bizarrement, le Real Madrid a marqué un but douteux.

Le Real Madrid recevait le FC Séville (1-0) dimanche soir dans le cadre de la 26e journée de Liga. Les madrilènes ont gagné le match grâce à un but de Luka Modrić en toute fin de rencontre (81e), mais vont encore créer des débats. À la 63e minute, l’arbitre principal Isidoro Diaz de Mera s’est blessé au mollet, obligeant à un remplacement par le quatrième arbitre Carlos Fernández Buergo. C’est justement son entrée qui fait débat. Habituellement arbitre de troisième division espagnole, il réalisait ce soir-là ses grands débuts dans l’élite, à 29 ans et… sans en avoir le droit.

Il n’aurait pas dû remplacer son collègue dans cette rencontre, car comme le rapporte la presse espagnole, Buergo ne dispose pas du certificat pour arbitrer des matchs où le système de la VAR est présent, selon l’article 189 du règlement de la Fédération espagnole de football. L’homme en noir a fait l’objet de réprimande après le but de Modrić de la part d’Andalous qui se sont précipités vers lui afin de réclamer une annulation du but pour une position de hors-jeu de Rüdiger au début de l’action. Un but qui a été inspecté, puis finalement accepté, au détriment du FC Séville, qui avait accusé le club de la capitale de faire pression sur l’arbitre deux jours avant la rencontre.

¡Cambio en el equipo arbitral! Se retira Isidro Díaz de Mera, lesionado, entra como árbitro principal del #RealMaridSevillaFC en el Bernabéu, a sus 29 años, Carlos Fernández Buergo, árbitro de Primera RFEF #LaLiga pic.twitter.com/LJpNqqGBry — MARCA (@marca) February 25, 2024

Le football est un sport qui se joue à 11, sauf face au Real Madrid.