Le vrai bilan de Mbappé face à l’OM

En pleine forme à la pointe du Real Madrid, Kylian Mbappé va affronter l’OM pour la 17e fois et avec un troisième maillot différent dans sa carrière. Retour sur les moments marquants du Kyks face aux Phocéens.

Le jour où il affronte Marseille pour la première fois

Aux prémices d’un tourbillon. Janvier 2017. Apparu à de maigres reprises en 2015-2016 pour ses débuts pros avec l’AS Monaco, le jeune Kylian voit son temps de jeu augmenter de plus en plus en 2016-2017 avec Leonardo Jardim. Mais sans non plus être un indiscutable derrière la paire Falcao-Germain (trois buts, quatre matchs à plus de 75 minutes joués sur la phase aller). Les fêtes de Noël passées, même constat. Lors d’un déplacement au Vélodrome, il entre à la place de Bernardo Silva à la toute fin du temps réglementaire alors que les Monégasques étrillent les Marseillais d’André Villas-Boas (4-1). Le natif de Paris n’a pas le temps de s’illustrer. Le calme avant la tempête : moins d’un mois plus tard, le numéro 29 de l’époque est titulaire à l’Etihad Stadium face à Manchester City en Ligue des champions. La suite, on la connaît. Kyky est d’ailleurs titulaire de nouveau au Vélodrome en mars, cette fois en Coupe de France, pour un huitième de finale complètement fou : victoire 4-3 de Monaco après prolongation, un but et une passe pour Mbappé qui dispute les 120 minutes.

Pour eux, c’est le match de l’année. Il n’avait pas la même importance pour nous. Le Kylian Mbappé de 2017

Le jour où il connaît une soirée cataclysmique

Arrivé au PSG l’été précédent avec la promesse d’un virement de 180 millions d’euros, Mbappé est le 22 octobre 2017 évidemment hyper-attendu, pour son premier match face à l’OM sous le maillot parisien, surtout au Vélodrome. Ce soir-là, Paris galère,

mais ressort de justesse avec un nul grâce à Edinson Cavani à la dernière minute (2-2). Mbappé, lui, était sorti dix minutes plus tôt, au terme d’une prestation affreuse. Il prend d’ailleurs 2 dans L’Équipe. Et, en zone mixte, il se permet quand même une petite phrase : « Pour eux, c’est le match de l’année. Il n’avait pas la même importance pour nous. »

Le jour où il bat un record

Dix-neuf ans et soixante-sept jours. Le 25 février 2018, pour son second classique avec le PSG, Kylian Mbappé, titulaire aux côtés d’Edinson Cavani et Neymar, ne met que dix minutes à ouvrir le score au Parc. À la suite d’un « superbe » tacle de Jordan Amavi, la flèche de Bondy enchaîne du gauche pour battre Yohann Pelé. Il devient alors le plus jeune buteur de l’histoire des PSG-OM, effaçant Samir Nasri des tablettes, qui détenait cette marque depuis douze ans.

Le jour où un retard l’envoie sur le banc

28 octobre 2018. Stupeur au Vélodrome à une heure du coup d’envoi du Classique : Kylian Mbappé est placé sur le banc par Thomas Tuchel ! Même chose, d’ailleurs, pour Adrien Rabiot à ce moment. L’explication arrivera dans la soirée : les deux internationaux sont arrivés en retard à la causerie d’avant-match (excusez-les, ils étaient obnubilés par le vrai Clásico, Real-Barça). Le champion du monde entre à l’heure de jeu… et ouvre le score pour mettre Paris sur la voie du succès (0-2). Plus tard, on apprendra que ce retard fâcheux a coûté la bagatelle de… 180 000 euros à Mbappé.

Le jour où il marque en « pleurant »

Impossible d’oublier cette célébration : Mbappé vient d’enfoncer l’OM (4-0 à la mi-temps), et celui qu’on surnommait « Mbébé » à son époque de Clairefontaine célèbre en mimant un bébé qui pleure. Déclenchant évidemment la folie sur les réseaux sociaux. Mais il postera un tweet dans la soirée expliquant qu’il ne chambrait absolument pas l’OM et ne faisait aucunement référence au fait qu’il avait débuté sur le banc en C1 quelques jours plus tôt.

Beaucoup me demande le pourquoi de ma célébration 😭😭😭 C’est juste une petite anecdote privée d’hier soir avec 2 amis. Et non une quelconque vanne contre l’OM ou une réponse aux récentes critiques... ICI C’EST PARIS 🔴🔵 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 28, 2019

Le jour où il a raté l’OM à cause… du Covid

Le PSG vient de perdre la finale de la Ligue des champions face au Bayern de Kingsley Coman à Lisbonne. Nous sommes le 13 septembre 2020, en pleine période du Covid-19, et il faut déjà repartir pour la nouvelle saison. Les joueurs testés positifs sont nombreux et le début d’exercice (décalé, du coup) est très compliqué question effectif. À l’époque, Ángel Di María, Neymar, Marquinhos, entre autres, passent tous par la case isolement. Même chose pour Kylian Mbappé, quand il est déclaré positif le lundi 7 septembre. Résultat : présence impossible six jours plus tard pour le Classique face à l’OM au Parc des Princes, qui sera d’ailleurs remporté par les Marseillais sur un but de Florian Thauvin et marqué par les quatre cartons rouges pour Jordan Amavi, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes et Neymar en toute fin de match.

Le jour où il entre dans l’histoire du PSG face à Marseille

Pas un meilleur timing pour arriver tout en haut du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG. Nouvelle balade au Vélodrome en ce mois de février 2023. 3-0, doublé et passe décisive (pour Lionel Messi) signés du Kyks. Résultat : 200 buts avec le PSG. Le voilà tout en haut, à 24 ans, des meilleurs marqueurs du PSG, à égalité avec Cavani, à ce moment-là.

Le jour où il a perdu face à l’OM ?

Ça n’est jamais arrivé. Seize matchs : quatorze victoires, deux nuls. Dix buts marqués, trois passes décisives distillées. Lui qui disait ce week-end dans Téléfoot, « je marque beaucoup contre Marseille » a fait trembler les filets lors de huit de ses seize affrontements face à l’OM, en sachant qu’il est resté muet lors de ses deux dernières sorties contre les Marseillais en 2023 et 2024. Aux troupes de Roberto De Zerbi de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide…

