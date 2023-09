Marcelino quitte l’OM, il y aura maintenant un Pancho sur le banc

Speedy Marcelino.

Marcelino García Toral quitte officiellement l’Olympique de Marseille d’après les informations de RMC Sport. Ce mercredi matin, l’entraîneur est passé récupérer ses affaires à la Commanderie et faire ses adieux. L’OM s’apprête ainsi à affronter l’Ajax Amsterdam jeudi, pour son entrée en lice de Ligue Europa, avec Jacques « Pancho » Abardonado sur le banc, comme l’annonce La Provence. Le nom de Jean-Pierre Papin avait un temps circulé pour assurer cet intérim.

Sept petits matchs et puis s’en va donc. Le mandat de Marcelino à la tête de l’Olympique de Marseille aura été le plus court pour un entraîneur olympien du XXIe siècle. Le point final pourrait toutefois rester dans les mémoires, puisque les supporters de l’OM semblent avoir eux-mêmes acté ce départ. Suite au match nul (0-0), dans tous les sens du terme, face à Toulouse dimanche, les ultras phocéens ont rappelé à l’ordre « leurs » joueurs, avant de convoquer une réunion avec les dirigeants du club dès le lendemain. Au cours de celle-ci, le ton serait monté et certaines menaces auraient fait plier Marcelino. Sous la pression populaire, l’Espagnol, qui aura failli en tour préliminaire de Ligue des champions face au Panathinaikos, part sans jamais avoir eu le temps de mettre en place son 4-4-2 au stade Vélodrome.

Dimanche, contre le PSG, il faudra plus qu’un Pancho pour ne pas se faire enrhumer.

Longoria et sa garde rapprochée se mettent en retrait de leurs fonctions