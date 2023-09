Marcelino aurait annoncé son départ aux joueurs de l’OM

Alerte à la bombe à Marseille.

Arrivé dans la cité phocéenne au cœur d’un été agité et déjà déstabilisé après quelques semaines de compétition, Marcelino aurait annoncé son départ aux joueurs de l’Olympique de Marseille d’après les informations de L’Équipe. À la suite du triste match nul contre Toulouse (0-0), l’effectif avait fait face à la colère des supporters alors qu’une réunion a eu lieu le lendemain entre ces mêmes groupes et la direction marseillaise. La pression populaire propre à l’OM aura eu raison de l’entraîneur espagnol qui avait remplacé Igor Tudor durant l’intersaison.

Troisième de Ligue 1 et invaincu après cinq journées, l’Olympique de Marseille doit faire son entrée en lice en Ligue Europa jeudi face à l’Ajax Amsterdam (à cause de l’élimination face au Panathinaïkos au troisième tour préliminaire de C1 qui avait déjà été reproché à Marcelino) et affronter le Paris Saint-Germain en championnat dimanche. Et là, une vraie crise pourrait débuter pour les Olympiens. Selon le quotidien sportif français, Jean-Pierre Papin, actuel conseiller du président Pablo Longoria et dont la dernière expérience sur un banc remonte à il y a un an avec le C’Chartres Football, club de National 2, devrait prendre la casquette d’entraîneur pour la première des deux rencontres.

De Chartres à l’Europe, il n’y a qu’un pas.

