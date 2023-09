Une réunion tendue entre les supporters marseillais et la direction

C’est pas la joie.

Quelques heures après le triste match nul entre l’Olympique de Marseille et Toulouse dimanche (0-0), à l’issue duquel les joueurs marseillais ont été sifflés et pris à partie par certains ultras, une réunion, prévue de longue date, a eu lieu ce lundi en fin de journée à la Commanderie. Si le contenu exact de celle-ci n’est pas connu, certains leaders de groupes de supporters se seraient montrés particulièrement énervés et auraient même demandé aux dirigeants de « vite démissionner » selon RMC Sport.

Cet incident – qui fera date tant il semble marquer une rupture entre ces groupes de supporters et le board marseillais – intervient suite à des prestations décevantes des hommes de Marcelino depuis le début de saison. Avant d’entamer leur campagne européenne ce jeudi face à l’Ajax Amsterdam, le bilan comptable des Phocéens n’est pas si alarmant pourtant puisqu’en championnat, les Marseillais comptent seulement deux points de retard sur le leader Monaco. Mais le plus dur est à venir : l’OM va enchaîner trois semaines infernales avec un déplacement à Amsterdam, un autre à Paris, une rencontre face à l’ASM avant de finir par un duel face à Brighton en Ligue Europa.

Bon courage !

Depuis quand les virages sont-ils devenus des conseils de discipline ?