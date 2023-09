L’apathique de Marseille

Heureusement que le pape vient à Marseille cette semaine, cela permettra enfin à des fidèles du Vélodrome de croire en quelque chose. Un luxe que ne peuvent plus se permettre nombre de supporters de l’OM depuis quelques semaines, après un début de saison correct d’un point de vue comptable, mais inquiétant dans le jeu. Les purges face à Nantes et Toulouse ont sapé l’enthousiasme né du mercato marseillais. Alors que l’OM entame un marathon très relevé (Ajax, PSG, Monaco, Brighton…), le contexte s’est alourdi au-dessus de la troupe de Marcelino. La bronca descendue du Vélodrome dimanche après le non-match face à Toulouse a ainsi sonné comme une alerte.

Un OM monotone, et monorythme

« Ils en veulent plus. C’est normal que les supporters soient exigeants avec nous », a reconnu Valentin Rongier, au micro de Prime Video. Le capitaine a dégainé l’extincteur pour calmer ce début d’incendie : « Ils savent qu’il y a des échéances importantes qui arrivent. Ils veulent de bons résultats, des victoires à domicile, mais nous aussi. Faut qu’on tire dans le même sens. Ils montrent leur agacement parce que ça fait deux matchs à domicile où on doit faire mieux. Mais il n’y a vraiment aucun tricheur dans ce groupe et je pense que ça se voit. » Aucun tricheur, peut-être, mais surtout aucun gagneur, a priori. En dehors de Vitinha, investi et volontaire comme ce fut déjà le cas à Nantes, aucun Marseillais n’est en effet sorti du lot face à des Toulousains qui n’ont pourtant pas proposé grand-chose.

Au terme d’une prestation insipide (malgré 24 tentatives), avec une équipe apathique, sans idées et incapable de changer de rythme, l’OM a concédé un match nul tout sauf rassurant. Mais pas de quoi alarmer Marcelino, toujours prompt à relativiser, faisant fi des nuages qui s’amoncellent : « Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, ils ont tout donné. » Comme souvent depuis le début de saison, l’Espagnol a pointé la malchance des Olympiens : « On peut être bien meilleurs dans le dernier tiers du terrain, mais on a frappé trois poteaux et les détails ne tournent pas en notre faveur. Bien sûr, le jeu pourrait être meilleur et avec plus de continuité. Mais je répète que les joueurs ont tout donné et que c’est le bon chemin. » Même s’il a glissé un début d’autocritique, pointant des lacunes tactiques et techniques : « Il y a des phases où on perd beaucoup de ballons faciles et on se désorganise. »

Une animation qui pose question

Toujours est-il que, même s’il avait expliqué que lui aussi en avait marre de s’ennuyer en regardant son OM, les choses n’ont pas changé face à Toulouse. Les prémices inquiétantes observées à Nantes avant la trêve ont trouvé un prolongement inquiétant face à Toulouse. « On ne veut pas que les supporters s’ennuient. On sait qu’on doit s’améliorer, qu’on ne peut pas répéter la même prestation que face au FC Nantes », avait notamment promis Marcelino, qui n’écartait pas un changement de système, qui n’a pas encore eu lieu. Les prestations insignifiantes de Correa et Mughe dans les couloirs, ainsi que celle d’Aubameyang aux côtés de Vitinha devraient pourtant donner matière à réflexion. Au milieu, la paire « Rongetout », parfaite pour combler les déséquilibres de l’OM de Tudor, plafonne lorsqu’il s’agit d’animer le jeu sous Marcelino. Et quand Renan Lodi et Jonathan Clauss sont moins fringants, c’est tout le jeu phocéen qui s’en retrouve figé.

Face à Toulouse, la vitesse d’Ismaïla Sarr, souvent brouillon, mais auteur de deux buts en Ligue 1 depuis le début de saison, a cruellement manqué dans un onze marseillais incapable d’accélérer. S’il continue de protéger son groupe, Marcelino concède toutefois ne part être imperméable aux doutes qui gagnent les rangs phocéens : « Cela m’occupe. Ça me pousse à chercher des solutions par le travail. […] On doit plus jouer en équipe, mais ce qui me préoccupe le plus, c’est les difficultés à marquer. On voudrait plus, moi le premier, plus de continuité dans le jeu, plus de continuité offensive et dans le rythme… C’est la réalité, on ne peut pas l’occulter. » Ce qui n’empêche pas l’Espagnol d’être ambitieux : « On va à Amsterdam avec l’espoir de gagner, puis on pensera à Paris et on ira à Monaco avec la même ambition. » Il vaudrait mieux pour l’OM, et pour lui. Mais dans tout ce marasme, il y a quand même une bonne nouvelle : giflé par Twente ce week-end, l’Ajax ne va pas beaucoup mieux.

