Marseille cale à nouveau contre Toulouse

Marseille 0-0 Toulouse

Un jeu pas toujours flamboyant, des résultats en dents de scie, mais deux succès à domicile. Deux semaines après sa désillusion à Nantes, Marseille espérait s’appuyer sur son savoir-faire au Vélodrome pour relancer la machine face à Toulouse. Et pourquoi pas séduire, enfin, dans le contenu proposé. Mission ratée sur les deux plans, avec un match nul sans buts relativement pauvre face à des Toulousains qui auraient même pu faire un coup.

Marseille reste bloqué

Dans une rencontre partie à 1000 à l’heure, les deux équipes ne se livrent pourtant pas pleinement. La première tentative cadrée est l’œuvre de Leonardo Balerdi, de la tête sur corner, mais directement sur Guillaume Restes (17e). Sur une action lancée par une main non sifflée de Niklas Schmidt, Thijs Dallinga ne parvient pas à frapper correctement à l’arrivée (20e), mais Toulouse ne s’en laisse pas conter. Les Violets réussissent quelques belles sorties de balle, s’offrant plusieurs situations d’égalité numérique en transition, sans parvenir à les faire fructifier. D’une volée à l’entrée de la surface, Pierre-Emerick Aubameyang teste à nouveau Restes (28e), avant d’envoyer son geste acrobatique directement dans le virage sud (39e). La tête de Frank Magri n’inquiète guère Pau Lopez (41e), tandis que Restes s’interpose à nouveau des deux poings devant Vitinha (45e+3) et claque au-dessus de sa barre un coup franc vicieux de Renan Lodi (45e+4).

Un point c’est tout

Les Phocéens repartent de l’avant après le repos, mais toujours sans la moindre folie. La réussite n’est pas non plus du côté marseillais, le centre de Jonathan Clauss prolongé par le haut du crâne de Valentin Rongier terminant sa course sur le poteau (57e), avant qu’Aubameyang ne parvienne toujours pas à trouver la faille en championnat sur un centre de Vitinha (58e). Toulouse se voit même créer la sensation, mais Dallinga et Zakaria Aboukhlal, seuls face à Pau Lopez, échouent chacun leur tour sur le montant, avant que le Néerlandais ne soit signalé hors jeu (61e). Bien décalé, Amine Harit envoie une mine au-dessus (71e), et le coup franc de Jonathan Clauss retombe sur le haut de la transversale (79e). Dallinga n’y arrive pas non plus, en position idéale dans la surface (86e), pas plus que Mamady Bangré, qui rate son contrôle seul face au but (90e+3). Malgré une fin de partie totalement débridée, le score reste figé. Pas le meilleur des augures pour les Olympiens, qui vont désormais devoir aller batailler à Amsterdam, Paris et Monaco.

Marseille (4-4-2) : Lopez – Clauss, Mbemba, Balerdi (Meïté, 56e), Lodi – Mughe (Ndiaye, 56e), Rongier (Kondogbia, 66e), Veretout, Correa (Harit, 66e) – Vitinha, Aubameyang. Entraîneur : Marcelino.

Toulouse (4-4-2) : Restes – Desler, L. Costa, Nicolaisen, Diarra (Suazo, 72e) – Dønnum (Aboukhlal, 59e), Schmidt, Sierro (Spierings, 59e), Genreau (Bangré, 72e) – Magri (Kamanzi, 84e), Dallinga. Entraîneur : Carles Martinez Novell.

Marcus Thuram, prince de Milan