Le bilan famélique du FC Nantes à domicile en l’espace d’un an

Pour les supporters du FC Nantes, une victoire à la Beaujoire est devenue une denrée rare. En un an, les Canaris n’ont remporté que deux petits matchs à la maison, le 25 août face au promu auxerrois et contre Nice le 2 décembre 2023. À part ça, pas grand-chose à se mettre sous la dent hormis quelques matchs nuls par-ci par-là. Interrogé à ce sujet en conférence de presse avant la réception du Havre, dimanche, Antoine Kombouaré a reconnu « être sur une série compliquée ».

Un entraînement a eu lieu à la Beaujoire cette semaine

« On n’est pas content de notre travail et de ce qu’on fait à la Beaujoire, a enchaîné le Kanak. Il y a beaucoup de matchs où on a laissé filer des points. On a souvent pris l’avantage sans être capables de tenir le score. Tu ne peux pas faire un bon championnat sans être souverain à domicile. »

Pour tenter de remédier à ce mal de la maison, les Jaune et Vert se sont entraînés à la Beaujoire, ce jeudi, comme pour se familiariser davantage avec l’endroit. Car cette saison, hormis le succès face à Auxerre, les Nantais ont enchaîné à domicile une défaite face à Reims (2-1), deux nuls contre Saint-Étienne (2-2) et Nice (1-1) et une nouvelle défaite face à Marseille (2-1).

Et maintenant, place au Havre.

