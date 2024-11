Sepp Blatter se paie Infantino : «  On m’a dit que j’avais créé un monstre »

Élémentaire, mon cher Watson.

Dans un entretien accordé au bien nommé média helvète Watson, Sepp Blatter n’a pas balbutié au moment d’évoquer son successeur, Gianni Infantino, à la tête de la FIFA : « Mon prédécesseur, João Havelange, m’a dit après la Coupe du monde en Afrique du Sud, où la FIFA a gagné de l’argent pour la première fois, que j’avais créé un monstre. Lorsqu’Infantino est devenu président en 2016, il était dans une position confortable, et la machine à sous était en marche. Maintenant, il la cultive de plus en plus. Il veut pouvoir tout contrôler. »

L’enfer, c’est les autres

Au milieu de son réquisitoire, l’homme de 88 ans a également qualifié de « farce » l’attribution des Mondiaux 2030 (Espagne, Portugal, Maroc, Argentine, Uruguay, Paraguay) et 2034 (Arabie saoudite), tout en souhaitant que le football retrouve un « visage humain », loin des calendriers surchargés et des polémiques sur les abonnements TV ou la place de la religion dans le sport.

Quel philanthrope c’est devenu, depuis la pluie de billets.

New York City - New York Red Bull : qui est le plus fort ?