30 joueurs que Chelsea doit recruter cet été

→ Frenkie de Jong : Il n’est plus qu’à un an de la fin de son contrat, et le Barça est pas loin de la banqueroute. Le Néerlandais serait une plus-value évidente pour l’entrejeu londonien.

→ Victor Osimhen : On ne peut pas laisser partir un joueur comme ça hors des cinq grands championnats. C’est quoi 60 millions d’euros, après tout ?

→ Viktor Gyökeres : Le recruter possède un double avantage. S’attacher les services d’un grand buteur. Doubler Arsenal, en pole pour le faire venir.

→ Adrien Rabiot : Chelsea est le seul club capable de lui proposer un CDI.

→ Emanuel Emegha : Les négociations s’annoncent compliquées entre Todd Boehly et Todd Boehly.

Qui a OSÉ prendre la place d’Ema ? 🤨🕵️‍♂️#TrainingRCSA pic.twitter.com/B4QwANwWgJ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 8, 2025

→ Jean-Philippe Mateta : Parce que ça manque de maillots rentrés dans le short.

→ Jamie Gittens : Ah, ils viennent déjà de l’acheter ? C’est con ce virement en double.

→ Benjamin André : C’est la bonne affaire de ce mercato, mais lutter face à la puissance financière du Paris FC et de la famille Arnault s’annonce difficile.

→ Bryan Mbeumo : Ça affaiblirait Brentford. Important pour l’objectif de la 8e place.

→ Christian Mawissa : Parce que c’est un défenseur central français de Monaco. Et apparemment, ça suffit pour jouer à Chelsea.

→ Dean Huijsen : Il fait une superbe Coupe du monde des clubs avec le Real Madrid. Il serait une recrue de choix. Comment ça, il vient d’arriver ?

→ Malick Fofana : Attention, c’est pas moins de 100 millions d’euros. À régler avant mercredi midi, bien sûr.

→ Lionel Messi : En doublure de Pedro Neto, ça semble correct. Il sera utile pour les premiers tours de Carabao Cup et de FA Cup.

Can't stop watching this Lionel Messi pass 🤤 pic.twitter.com/fOKd63QZZ6 — GOAL (@goal) July 7, 2025

→ Cristiano Ronaldo : Chelsea a donné un contrat de neuf ans à Nicolas Jackson. S’il fait pareil pour CR7, il pourra pousser jusqu’à la Coupe du monde 2034.

→ Jadon Sancho : Ah non, merde, il appartient déjà à Chelsea. Ah mais non, à Manchester United. Enfin, on croit. Enfin, on ne sait plus.

→ Mohamed Salah : Ce serait beau de lui donner une seconde chance de s’imposer chez les Blues.

→ Kevin De Bruyne : Ce serait beau de lui donner une seconde chance de s’imposer chez les Blues.

→ Gaël Kakuta : Ce serait beau de lui donner une seconde chance de s’imposer chez les Blues.

→ Romelu Lukaku : Ce serait beau de lui donner une troisième chance de s’imposer chez les Blues.

→ Kepa Arrizabalaga : Oui, ils viennent de le vendre à Arsenal, mais finalement il est peut-être pas si mal.

→ Renaldo Piga : Il vient tout juste de naître à l’hôpital Sirio Libanes de São Paulo et il est sorti du ventre de sa mère du pied gauche. Un détail qui n’a pas échappé aux recruteurs de Chelsea. Hop, 76 millions.

→ Jate Bellingham : Tout simplement le troisième frère Bellingham. Jamais entendu parlé de lui ? Mais bien sûr qu’il existe ! En tout cas, c’est ce qu’a soufflé un type de Birmingham à Todd Boehly. Les Blues pourront le voir après avoir fait le virement.

→ Andre Onana : Même Chelsea a pitié de Manchester United et est prêt à faire une fleur aux Red Devils.

→ Ethan Hazard : Comme ça, on aurait le retour des maillots floqués « Hazard 10 ». C’est important pour la boutique. Et puis quelqu’un qui a participé à Secret Story, c’est forcément gage de qualité.

→ Mario Balotelli : Why always him ?

→ Andy Carroll : Libre depuis peu.

→ Abdoulaye Diallo : 23 buts avec Toulon en N2 la saison dernière, ça vous place un attaquant.

→ Mondialrelay.fr : livraison de votre joueur impossible. Veuillez sélectionner un point relais sur : onvabienvousarnaquer.com. Saloperie de brouteurs, tout le monde se fait avoir.

→ Kévin Vauquelin : Chelsea aura bien besoin de sa giclette pour remonter au classement.

→ Kylian Mbappé : Pour lui donner une seconde chance de battre le PSG en finale.

