Les ambitions d’Arsenal pour le mercato

Ça chauffe à Londres.

En une semaine, Arsenal a signé Kepa Arrizabalaga, bouclé l’arrivée de Martín Zubimendi, et ne compte pas s’arrêter là. Deuxièmes de Premier League et demi-finaliste de Ligue des champions cette saison, les Gunners caressent leurs objectifs du bout des doigts sans jamais les atteindre. Ce mercato estival, c’est l’occasion rêvée pour la direction sportive d’Arsenal de récupérer quelques pépites qui permettront, peut-être, de franchir un cap.

Dans les petits papiers du club londonien, on retrouverait le nom de Viktor Gyökeres, selon plusieurs médias. La machine à buts suédoise pourrait rejoindre les Gunners et devenir le numéro 9 tueur qui a cruellement manqué à Arsenal cette saison. Un rôle que pourrait également remplir Benjamin Šeško, l’avant-centre du RB Leipzig, pisté de près par le club londonien.

Here to raise the levels.

Kepa Arrizabalaga is a Gunner. pic.twitter.com/8yMhga11ZC

— Arsenal (@Arsenal) July 1, 2025