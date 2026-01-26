Le président de la fédé sénégalaise accuse le Maroc de mener la CAF à la baguette

Elle est loin d’être finie, cette finale. Six jours après la CAN 2025 remportée par le Sénégal, le président de la Fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall, a sorti la sulfateuse. « Le Maroc tient la CAF, il faut se le dire. Ils tiennent tout en main et décident de tout. Il n’y a pas un pays qui s’est opposé au Maroc comme le Sénégal l’a fait », a-t-il lâché selon lors d’un déplacement en province et devant plusieurs médias sénégalais, estimant que beaucoup de fédérations « n’osent pas aller contre leur volonté ».

Une énième sortie accusatrice, qui remet une pièce dans la machine après une finale déjà plombée par les polémiques arbitrales et les scènes de chaos sur la pelouse.

Sécurité, entraînement et « bateau »

Fall est aussi revenu sur les tensions en amont de la finale. Sécurité jugée insuffisante à l’arrivée de la sélection à Rabat, réunions floues avec les instances locales, et surtout le refus du Sénégal de s’entraîner au Complexe Mohammed VI, camp de base du Maroc. « Tu es totalement à découvert. Le moindre détail peut être observé », a-t-il expliqué, avant de lâcher la punchline : « À ce moment-là, j’ai compris qu’on me menait en bateau. » Pourtant, quelques jours plus tôt, la FSF avait communiqué sur un retour au calme et remercié la Fédération marocaine pour son « esprit de fraternité ».

Après les accusations d’Ismaïl Jakobs, la finale du siècle n’a pas fini de nous livrer tous ses secrets.

Jakobs « soupçonne » un empoisonnement de Diatta, Niang et Sarr avant la finale de la CAN