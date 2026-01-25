Bruno Genesio calme le jeu après la déroute de Lille contre Strasbourg

Le calme après la tempête. Trois jours après avoir fustigé ses joueurs (battus à Vigo) et proposé de quitter son poste (c’est en tout cas le récit médiatique, que l’entraîneur a démenti), Bruno Genesio est apparu dans un tout autre état d’esprit ce dimanche, malgré une nouvelle prestation manquée des siens contre Strasbourg (1-4).

Sans nier la dynamique catastrophique de son équipe, battue pour la cinquième fois de rang, l’entraîneur lillois a surtout cherché à calmer le jeu. « Le contenu est très mauvais, surtout sans ballon, a-t-il simplement constaté au micro de Ligue 1+, sans fuir ses responsabilités, notamment concernant son choix de passer à une défense à cinq. J’ai choisi de changer d’animation défensive parce que l’effectif était décimé. Je pensais aussi que ça pouvait nous apporter une solidité, mais malheureusement ce n’est pas ce qu’il s’est passé. Il y a eu un manque de mobilité derrière, quelques incompréhensions. »

Bruno Genesio pointe du doigt ce qui a manqué aux Lillois ce soir... mais aussi les points positifs sur lesquels il peut s'appuyer. Bonne chance au @losclive ce jeudi en @EuropaLeague 💪🇪🇺 pic.twitter.com/O9Y4dzPQR5 — L1+ (@ligue1plus) January 25, 2026

L’occasion également pour le coach expérimenté d’appeler à l’unité pour renverser la situation au plus vite. « On sait que l’être humain peut chercher à se déresponsabiliser. Il faut être capables de faire le dos rond et rester solidaires, a poursuivi Genesio. Il faut être forts mentalement, car ce sont des situations difficiles à vivre. C’est une chance d’avoir un match décisif jeudi, ça peut être une bascule dans une spirale plus positive. »

Une réception de Fribourg en Ligue Europa qui doit en effet décider du sort européen des Dogues, en quête d’une qualification en barrages. Pour l’emporter, tout ne sera d’ailleurs pas à jeter, à en croire le tacticien, qui a davantage apprécié le jeu offensif des siens malgré la lourde défaite : « Il y a des choses positives à retenir, on s’est créé des occasions. Il faut être très lucide dans ces moment-là pour analyser ce qui n’a pas marché et retenir certaines choses intéressantes dans le jeu. »

En attendant de tout régler via le mercato ?

