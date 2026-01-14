S’abonner au mag
  • League Cup
  • Demies
  • Newcastle-Manchester City (0-2)

La nouvelle régalade de Rayan Cherki avec Manchester City

MH
La nouvelle régalade de Rayan Cherki avec Manchester City

Mais Cherki, ce mec ! Au-delà d’avoir pris une sérieuse option sur la finale de League Cup en s’offrant une victoire 0-2 face à Newcastle, les Citizens ont réalisé (encore une fois) à quel point leur joueur recruté cet été est génial.

Dans un match bien chiant, le numéro 10 a décidé d’illuminer St James’ Park avec une action sortie de nulle part. Trouvé par le nouvel arrivant Antoine Semenyo, il décale d’une talonnade sublime Rayan Aït-Nouri (beaucoup plus tranchant quand il n’y a pas de Super Eagles en face), qui le retrouve sur une passe en retrait avant de finir sous le pied de Nick Pope.

Directeur artistique de City

Les grigris de Cherki sont bien beaux, mais sont-ils efficaces ? Évidemment. Le Français trône en tête du classement des plus grands créateurs de grosses occasions, devant Bruno Fernandes ou son copain Jérémy Doku, avec 14 grosses occasions créées.

Encore un chiffre pour un gars qui se dit ne pas « être un mec de stats ». Mais qui prouve, jour après jour, pourquoi il aura une très belle carte à jouer avec les Bleus à la Coupe du monde.

Merci de donner un peu de plaisir au foot anglais. 

Manchester City prend une option sur la finale à Wembley

MH

09
