Manchester City prend une option sur la finale à Wembley

Newcastle 0-2 Manchester City

Buts : Semenyo (53e), Cherki (90e+9) pour les Cityzens

Voyage au bout de l’ennui. Pour cet acte I de la demi-finale de League Cup entre Newcastle et Manchester City, ce sont les protégés de Pep Guardiola qui ont pris un léger avantage sur leurs adversaires pour la qualification en finale grâce à Antoine Semenyo et Rayan Cherki (0-2).

Semenyo, buteur providentiel

Une première période qui ne restera pas dans les annales. Pourtant, la rencontre a démarré sur les chapeaux de roues lorsque Yoane Wissa s’est retrouvé seul au point de penalty face à James Trafford, mais n’est pas parvenu à ajuster sa tentative (5e). Bernardo Silva a tenté de répliquer trois minutes plus tard, mais son centre a été parfaitement dévié par Nick Pope, empêchant Erling Haaland de récupérer le ballon (8e). Et puis le néant.

Le match a toutefois fini par s’emballer au retour des vestiaires. Wissa de nouveau a vu sa nouvelle tentative, bien mieux placée cette fois, parfaitement détournée par Trafford avant que la frappe lourde de Bruno Guimarães ne se soit écrasée sur le poteau mancunien (50e). Mais comme face à Exeter en FA Cup samedi, Antoine Semenyo, la nouvelle sensation cityzen, est venu inscrire son deuxième but en deux matchs sous ses nouvelles couleurs en reprenant parfaitement la déviation de Bernardo Silva sur le centre de Jérémy Doku (0-1, 53e). L’ancien de Bournemouth aurait même pu inscrire son premier doublé avec son nouveau club dix minutes plus tard, mais le but a finalement été refusé par la VAR pour une position de hors-jeu de Haaland (63e). Le but du break est venu au bout du temps additionnel grâce à Rayan Cherki, entré en jeu au cours de la seconde période (0-2, 90e+9). Les Magpies tenteront d’enclencher une remontada le 4 février prochain à l’Etihad Stadium.

Encore une preuve que le temps additionnel à rallonge peut avoir du charme.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Murphy (Barnes, 45e+2), Thiaw, Botman, Hall – Miley, Guimarães, Joelinton – Ramsey (Tonali, 69e), Wissa (Woltemade, 69e), Gordon (Elanga, 69e). Entraîneur : Eddie Howe.

Manchester City (4-2-3-1) : Trafford – Nunes (Lewis, 62e), Khusanov, Alleyne, Aké (Ait-Nouri, 88e) – Silva, O’Reilly (Rodri, 61e) – Semenyo, Foden (Reijnders, 62e), Doku (Cherki, 77e) – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

Newcastle se relance contre Manchester City