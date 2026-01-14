S’abonner au mag
Vidéo : la réaction du gardien de Bayeux après avoir encaissé 9 buts

C’était prévisible, l’OM n’a fait qu’une bouchée des amateurs de Bayeux en 16es de finale de Coupe de France. Un énorme carton, 9-0, qui qualifie les Phocéens pour le tour suivant lors duquel ils rencontreront le Stade rennais.

En face, les joueurs de R1 n’ont pas pu faire grand-chose, ni même fait illusion puisqu’il y avait déjà 4-0 au bout d’une demi-heure de jeu. Assez vite, on a eu envie que le calvaire s’arrête pour le gardien Oscar Lecanu. Le portier a quand même pris du kif, comme il l’a expliqué à notre journaliste après la rencontre.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Pour lui et ses coéquipiers, c’est retour à la vie normale dès ce mercredi matin. Par exemple, Grégoire Delain, le capitaine, bosse dans une entreprise qui vend des volets.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Bravo à Bayeux pour son parcours et bon courage pour la fin de saison, qui se poursuit le 24 janvier avec un match chaud chaud chaud contre Cherbourg.

Quel est le carburant d’Éric Chelle ?

