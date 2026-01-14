Vidéo : la réaction du gardien de Bayeux après avoir encaissé 9 buts

C’était prévisible, l’OM n’a fait qu’une bouchée des amateurs de Bayeux en 16es de finale de Coupe de France. Un énorme carton, 9-0, qui qualifie les Phocéens pour le tour suivant lors duquel ils rencontreront le Stade rennais.

En face, les joueurs de R1 n’ont pas pu faire grand-chose, ni même fait illusion puisqu’il y avait déjà 4-0 au bout d’une demi-heure de jeu. Assez vite, on a eu envie que le calvaire s’arrête pour le gardien Oscar Lecanu. Le portier a quand même pris du kif, comme il l’a expliqué à notre journaliste après la rencontre.

Pour lui et ses coéquipiers, c’est retour à la vie normale dès ce mercredi matin. Par exemple, Grégoire Delain, le capitaine, bosse dans une entreprise qui vend des volets.

Bravo à Bayeux pour son parcours et bon courage pour la fin de saison, qui se poursuit le 24 janvier avec un match chaud chaud chaud contre Cherbourg.

